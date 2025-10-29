Datavize

Byt u metra? Pod sto tisíc za metr se nedostanete, někde nestačí ani čtvrt milionu

Anna Viktorinová Aleš Vojíř Anna Viktorinová, Aleš Vojíř
před 4 hodinami
Ceny bytů v nejbližším okolí stanic metra v Praze se za posledních deset let až ztrojnásobily. A bude hůř. V okolí stanice Staroměstská teď zájemci zaplatí více než čtvrt milionu korun za metr čtvereční. Před deseti lety se tam cena pohybovala okolo 115 tisíc. Vyplývá to z Metroindexu portálu Hypox.cz, který zkoumá reálné ceny prodaných bytů.
Foto: Štefan Novák

Zatímco loni se daly byty poblíž konečných stanic pražského metra sehnat i s cenovkou pod sto tisíc za metr čtvereční, letos se už všude přes tuto hranici přehouply. Na nejvyšší částky pak vystoupaly v historickém centru metropole. V blízkosti stanice Staroměstská se prodávají v průměru za více než čtvrt milionu korun za metr. Ukazují to data Metroindexu portálu Hypox.cz, který analyzuje vývoj reálných cen prodaných bytů.

Ke čtvrtmilionové hranici se vyšplhalo také okolí Můstku. "Několik transakcí v prémiových novostavbách s cenovkou přes tři sta tisíc korun za metr čtvereční tam posunulo průměr na více než 243 tisíc korun," uvádí Milan Roček ze společnosti Flat Zone, která portál Hypox.cz provozuje.

Autoři Metroindexu poskytli datové redakci Aktuálně.cz kromě údajů za 1. pololetí roku 2025 i data z roku 2015, díky tomu lze srovnat cenový nárůst v jednotlivých koutech Prahy. Ceny se počítají z bytů prodaných vždy 500 metrů od stanice metra. V případě těch, které se nacházejí dál od zástavby, pak jeden kilometr - ty jsou v následujících grafikách označeny hvězdičkou. Do analýzy autoři Metroindexu zahrnuli jak novostavby, tak cihlové i panelové domy.

Nejdražší je bydlení na "áčku"

Na nejvyšší částky se musí připravit zájemci o bydlení v okolí zelené linky A. Hned u čtyř stanic překračují hranici 200 tisíc korun za metr čtvereční. Rekordmanem je zmíněná Staroměstská. Ještě před deseti lety tam přitom vycházel metr na 115 tisíc korun. Nyní je to více než dvojnásobek.

Naopak nejlevněji lze na "áčku" pořídit bydlení v okolí Skalky a Depa Hostivař, kde metr vychází na 125 tisíc.

Největší skokan je "béčku"

Žlutá linka B se pyšní jiným rekordem: a to skokanem v růstu ceny. Stala se jím stanice Stodůlky. Ještě před deseti lety tam vyšel typový sedmdesátimetrový byt na 3,1 milionu, dnes se prodává v průměru za 11,1 milionů. Jedná se tak o nárůst o 261 procent. To je ale zčásti způsobeno tím, že se proměnila skladba prodávaných bytů. "Tam, kde v posledních letech došlo k výrazné výstavbě, došlo k nejvyššímu procentuálnímu nárůstu cen," podotýká Milan Roček.

Nejlevněji lze byty u "béčka" pořídit na sídlištích Lužiny, Luka nebo Černý Most, kde se průměrné ceny pohybují okolo 115 tisíc korun za metr.

Nejlevněji lze bydlet u "céčka"

Nejlevnější bydlení poblíž metra se v Praze dá sehnat na lince C. Konkrétně v okolí stanice Roztyly, kde modelový sedmdesátimetrový byt stojí lehce přes sedm a půl milionu korun, tedy 109 tisíc korun za metr čtvereční.

U Muzea, Hlavního nádraží a Florence by naopak podobný byt vyšel skoro o sedm milionů dráž.

Přestože stanice plánované linky D se teprve staví, i byty v jejich okolí už teď podstatně zdražují. Například u stanice Nádraží Krč atakují ceny hranici 150 tisíc korun, čímž se vyrovnávají například částkám u nádraží Holešovice.

Drahé byty nejen u metra

Ceny bytů v Praze výrazně rostou i tam, kde metro nejezdí a nikdy zřejmě ani jezdit nebude. Když se vezmou v potaz průměry za celé městské obvody, nejdražší je bydlení v Praze 1, kde zájemci o jednotku v novostavbě zaplatí v průměru 245 tisíc korun za metr čtvereční. Starší cihlové byty v honosných domech tam vycházejí na více než 200 tisíc korun za metr čtvereční.

V nejlevnější městské části, v Praze 10, stojí v průměru metr čtvereční novostavby 151 tisíc korun. Byty v cihlových a panelových domech se pak pohybují okolo 120 tisíc za metr.

 
