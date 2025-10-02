Zprávy

Česká "kultura kriplů"? Naše tvorba dobývá svět a stát to nemá ignorovat, říká Kolář

Vojtěch Gross Jakub Zuzánek Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek
před 3 hodinami
České hry mají světové renomé, ale doma se o nich často mluví s despektem. Hostem dalšího dílu podcastu Krotitelé bossů byl Petr Kolář, producent a šéf brněnské pobočky Warhorse, který mluví o budoucnosti vývoje, státní podpoře i o tom, proč už je konečně načase opustit nálepku "nerdí zábava".
Krotitelé bossů - Petr Kolář | Video: Vojtěch Gross, Jakub Zuzánek

Kolář začínal jako herní novinář, odkud se postupně dostal do Bohemia Interactive, kde strávil téměř deset let. Později spoluzaložil Ashborne Games, odkud nakonec přešel do Warhorse Studios. Dnes vede brněnskou pobočku, která se, kromě jiných, zatím tajných projektů podílí na vývoji DLC pro Kingdom Come: Deliverance II. "Je to jednodušší v tom, že už se nemusím starat o celé studio, ale můžu se soustředit na samotný vývoj," říká Kolář.

Podle něj jsou české hry ve srovnání se světem velmi specifické a je pro ně typická důsledná simulace reality, systematičnost a syrovost, což jsou prvky, které západní studia často "uhlazují". Někdy se pro tyto hry používá pojem "Eurojunk" - ambiciózní projekty s hlubokými systémy, ale i určitými technickými nedokonalostmi. "Je to vlastně pozitivní, protože to ukazuje, že máme odvahu jít do hloubky," vysvětluje.

Co je ovšem podle Koláře stále nedostatečné, je výrazná podpora videoherního průmyslu od státu. Je podle něj dobré, že hry se konečně dostaly do zákona o audiovizi, ale dotace samy o sobě nejsou všelék. Důležitější je podle něj změnit vnímání veřejnosti: "Hry už nejsou jen zábava nerdů. To, čemu se kdysi posměšně říkalo kultura kriplů, je dnes významný český export, který si tu podporu zaslouží," vysvětluje. Zdůrazňuje také, že povědomí o hrách musí růst, aby vznikala nová generace vývojářů a aby se hry vnímaly jako součást kulturního dědictví, které má stát povinnost chránit a rozvíjet.

 
