Čečenské gaye pronásledují bezpečnostní složky, zabít je chce i rodina, říká jejich zachránce

před 1 hodinou

David pomáhá pronásledovaným čečenským homosexuálům k útěku ze země, pracuje na první horké lince pro gaye v Moskvě. Poslední dobou jej však začala vyšetřovat ruská policie a tajné služby. Redakce deníku Aktuálně.cz získala exkluzivně jeho příběh.

Praha - Vojáci vyhodili dva zbité a zmučené muže v polorozpadlém domě u silnice.

Šlo o dva příslušníky LGBT menšiny, které bezpečnostní složky v Čečensku systematicky vězní a bijí. Pomoc jim poskytl David, který pomáhá příslušníkům pronásledované skupiny ze severokavkazské republiky utíkat do bezpečnějších částí Ruska.

David (redakce se kvůli obavám o jeho bezpečnost rozhodla neuveřejnit celé jméno) od jara působí na první horké lince pro gaye v Moskvě. Jeho hlavním úsilím je pomoci co nejvíce lidem utéct z Čečenska.

Je ale přesvědčen, že poslední dobou mu na paty začala šlapat ruská policie a tajné služby.

Náměty pro Hollywood

Hned zkraje setkání s redaktory Aktuálně.cz David vtipkuje, že by příběhy lidí, kterým zatím pomohl, měl prodat Hollywoodu.

Vzápětí ale při vzpomínce na čečenské gaye, které zbili tamní vojáci, znovu zvážní. Případ se stal jen pár dní po spuštění jejich linky.

"Vůbec nevím, jak na mě tehdy získali telefon. Byl to první případ a bylo hrozně těžké sehnat někoho, kdo by přijel k té ruině, aby zjistil, co se tam stalo. Nakonec se je ale podařilo dostat do Moskvy," vzpomíná David, který přiletěl do Prahy, aby předal své zkušenosti kolem toho, co se děje na severním Kavkaze.

Mnoho čečenských gayů se podle Davida bojí o život a raději nevychází z domů.

"Teď už mám síť lidí, kteří jsou schopní vzít auto, v noci je dostanou z domu, odvezou a předají další naší spojce. Takhle je postupně dostáváme z republiky," popisuje David.

Řada lidí ale zůstává v zemi až do poslední chvíle. A Davidovi nebo jeho kolegům se ozvou, až když jde do tuhého.

Pomozte, chtějí mě zabít

Nejčastěji je lidé kontaktují přes WhatsApp a další mobilní aplikace nebo přes uzavřené skupiny na sociálních sítích.

"Každý nový kontakt začíná slovy: Pomozte mi, chtějí mě zabít," říká David. V tu chvíli pro něj a jeho spolupracovníky začíná závod s časem. Během následujících hodin musí ověřit, zda se jim skutečně ozval člověk v nouzi a nesnaží se k nim nabourat tajná služba.

Někdy to bývá jednoduché, protože komunita je propojená a lidé se často znají.

Pomoc od Davida a jeho kolegů ale často vyžaduje, aby jim ohrožení lidé důvěřovali.

"K tomu, abychom jim mohli koupit letenku, nám musí poslat číslo pasu. Z toho mají strach, trvá to třeba dva dny, než se to odváží udělat. Z Čečenska je dostaneme nejdříve autem k nějakému velkému letišti a pak letadlem," popisuje David.

Zatím David zaznamenal pouze jednoho člověka, který dodnes číslo svého pasu neposlal a od té doby se neozval. Chtěl, aby si pro něj přijeli.

David a jeho kolegové nejčastěji pomáhají lidem z Čečny utéct do Petrohradu nebo Moskvy. "Vždy je to ale v rámci Ruské federace," říká David, který už takhle pomohl zmizet z Čečenska šedesáti lidem.

David nechce konkrétně říkat, jak jejich skupina své aktivity financuje. Většina peněz podle něj přichází od jednotlivců. "A máme ještě jednoho velkého donora, který pomáhá celé LGBT komunitě," dodává.

Příběhy se špatným koncem

Ne všechny případy ale dopadly šťastně. Čtyři lidé zemřeli dřív, než pro ně stihli připravit pomoc.

"Nyní už to víme jistě," popisuje David se skloněnou hlavou. Dva muže se sice podařilo dostat z Čečenska do Moskvy, ale oni se nakonec kvůli stesku z odloučení od rodiny, která je pro Čečence mimořádně důležitá, vrátili domů.

Někteří ze zachráněných také při telefonátu s matkou prozradili, kde se přesně nacházejí.

Na severním Kavkazu hrozí lidem z LGBT komunity nebezpečí ze dvou stran - od policistů, vojáků, kteří je hledají, bijí a snaží se z nich dostat jména dalších, ale také od samotné rodiny.

"Pro dědečka i strýce znamená zabití gaye v rodině očištění cti celého klanu," vysvětluje David. Tragicky tak dopadl případ mladé ženy, kterou mlátil její manžel - gay. Svazek byl fiktivní.

"Chtěli jsme jí pomoct, vše bylo připravené, byla to složitá operace. Krátce předtím, než byla na letišti, cvaklo jí něco v hlavě. Půjčila si telefon od řidiče, který nevěděl, co se chystá, někomu zavolala a řidič pochopil, že se snaží utéct od rodiny a on jí pomáhá. Útěk od rodiny je v Čečensku naprosto nepřípustný. Vrátil ji k rodině a za dva dny přišla oficiální zpráva, že zemřela na selhání ledvin," popisuje muž.

David tvrdí, že dřív měl strach z toho, co dělá. Teď už se nebojí. Nově ho ale začaly ruské bezpečnostní složky podezřívat z toho, že pomohl naverbovat lidi do řad Islámského státu.

"O hodně gayích, kteří zmizeli v gulazích, se začalo říkat, že odjeli bojovat do Sýrie. Je to geniální paragraf. Zvedá to tamní policejní statistiky, protože si odškrtnou, že bojují s mezinárodním terorem. A za napomáhání terorismu můžou naši organizaci rozpustit a mě zavřít," dodává.

David očekává, že se jej kdykoli mohou pokusit zdiskreditovat a zničit. Proto má u sebe stále cestovní pas. Kdyby i v jeho případě šlo do tuhého, pokusí se z Ruska okamžitě zmizet.