Zakladatel Telegramu viní Paříž z ovlivňování voleb v Moldavsku

ČTK / Reuters
před 1 hodinou
Ruský miliardář a zakladatel sociální sítě Telegram Pavel Durov v neděli obvinil podle agentury Reuters francouzskou zpravodajskou službu z toho, že se ho skrz prostředníka zeptala, zdali by nemohl cenzurovat některé moldavské hlasy před loňskými prezidentskými volbami v této východoevropské zemi.
Účastníci pochodu městem na podporu současné vládnoucí strany PAS v hledáčku místních i světových médií. Kišiněv, 26. září 2025.
Účastníci pochodu městem na podporu současné vládnoucí strany PAS v hledáčku místních i světových médií. Kišiněv, 26. září 2025. | Foto: Jaroslav Synčák

Na oplátku mu prý nabízela pomoc v jeho soudním procesu, v němž ho francouzské úřady obviňují, že na své sociální síti umožňuje trestnou činnost.

V Moldavsku se přitom konají parlamentní volby, které sleduje celá Evropa. Řada lidí je totiž vnímá jako rozhodování mezi tím, jestli se země integruje do Evropské unie, nebo jestli se vrátí do sféry vlivu Moskvy.

Cenzura výměnou za pomoc u soudu

Durov uvedl, že byl prostředníkem požádán, aby cenzuroval některé kanály na telegramu ve prospěch moldavské vlády, kterou vede proevropská Strana akce a solidarita (PAS). Výměnou mu prostředník nabídl, že francouzská zpravodajská služba se o něm přívětivě vyjádří u soudce, který nařídil Durovovo zatčení.

"Toto je naprosto neakceptovatelné z více důvodů. Pokud ho (soudce) zpravodajská služba oslovila, představuje to pokus o ovlivňování soudního procesu," řekl podle Reuters Durov.

Francouzské úřady zadržely čtyřicetiletého Durova, který se narodil v Rusku, ale od roku 2021 má francouzské občanství, na letišti Le Bourget na severovýchodě Paříže koncem srpna 2024. Francouzští vyšetřovatelé tvrdí, že na telegramu se objevovaly materiály o sexuálním zneužívání dětí a o obchodování s drogami. On sám obvinění popírá a označuje je za právně a logicky absurdní.

Podobná situace jako v Rumunsku

"Pokud tak (zpravodajská služba) neučinila, ale jen to tvrdí, pak zneužila mého právního postavení ve Francii, aby ovlivnila politický vývoj ve východní Evropě - vzorec, který jsme už mohli pozorovat v Rumunsku," dodal Durov.

V listopadu vyhrál první kolo rumunských prezidentských voleb překvapivě pravicový kandidát Calin Georgescu. Rumunský ústavní soud výsledky prvního kola anuloval kvůli ovlivňování volebního procesu Ruskem. V květnu se poté konalo druhé kolo, které ovládl proevropský kandidát Nicušor Dan.

Tehdy se Durov přel s Francii o ovlivňování těchto voleb. Údajně ho šéf francouzské zahraniční rozvědky DGSE vyzýval, aby před opakovanými prezidentskými volbami v Rumunsku umlčoval hlasy konzervativní části tamní politické scény.

Klíčové volby

"Po Rumunsku, Moldavsko. Durov rád vznáší obvinění v době voleb," uvedlo v reakci na prohlášení ruského miliardáře na síti X francouzské ministerstvo zahraničí a pro evropské záležitosti.

V dnešních volbách v Moldavsku, které patří k nejchudším zemím Evropy, bude zvolený nový 101členný parlament. Podle většiny průzkumů má PAS, kterou založila prezidentka Maia Sanduová, těsný náskok před největším soupeřem, proruským Vlasteneckým blokem komunistických a socialistických stran, jenž vede bývalý proruský prezident a šéf socialistů Igor Dodon. Analytici očekávají těsný výsledek a PAS hrozí, že ztratí dosavadní většinu v parlamentu.

Země vyhlásila nezávislost na Sovětském svazu v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

 
