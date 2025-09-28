Volbám hrozí miny. Reportéra Aktuálně.cz uvěznily na mostě v Moldavsku

Most patří k několika málo cestám, kterak se obyvatelé Podněstří dostávají na pravý břeh řeky. Úřady očekávaly, že se do volebních místností vydají nižší desítky tisíc lidí, kteří sice žijí na levém břehu, ale disponují moldavským pasem - tedy mají právo volit. Už před týdnem se v médiích objevila zpráva, že některé mosty projdou náhlou opravou.
"Na mostě Sanateuca Ribnița, který používají občané z levého břehu Dněstru k volbám, byla hlášena bombová hrozba," napsal s odvoláním na policejní mluvčí Dianu Fetko server NewsMaker.md. "Máme několik podobných případů současně. Naše pracovní skupiny působí v terénu v souladu s protokoly," upřesnila webu.
Reportérovi Aktuálně.cz, který byl natáčet na místě, na telefonicke dotazy neodpověděla a policisté, kteří jej kolem 16;45 místního času odváděli do "bezpečné zóny" se omezili na stručnou hlášku, že je most zaminovaný.
To se ovšem pravděpodobně vztahuje jenom na jednu jeho část, protože levobřežní polovina je volně přístupná.
Vedle aktuálních problémů kolem mostů je současná vláda terčem kritiky i kvůli tomu, že obyvatelé Podněstří tentokrát volí pouze ve 12 volebních místnostech oproti třiceti z loňských prezidentských voleb.
Ve volbách bude zvolený nový 101členný parlament. Poté prozápadní prezidentka Maia Sanduová jmenuje premiéra, obvykle z vítězné strany nebo bloku, který se pokusí sestavit novou vládu. Navrhovanou vládu pak musí schválit parlament.
Podle většiny průzkumů má prezidentčina proevropská Strana akce a solidarita (PAS) těsný náskok před největším soupeřem, proruským Vlasteneckým blokem komunistických a socialistických stran, který vede bývalý proruský prezident a šéf socialistů Igor Dodon. Analytici očekávají těsný výsledek a prezidentčině straně PAS hrozí, že ztratí dosavadní většinu v parlamentu. V parlamentních volbách v roce 2021 byla volební účast něco přes 48 procent.
Očekává se, že důležitou roli ve volbách bude mít velká moldavská diaspora. Loni, v druhém kole prezidentských voleb, které bylo rovněž vnímáno jako vola mezi Východem a Západem, odevzdalo hlasy v zahraničí rekordních 327 000 voličů. Z nich 82 procent podpořilo Sanduovou, což jí nakonec zajistilo znovuzvolení.
Současná prozápadní vláda opakovaně Moskvu obviňuje z vměšování do vnitřních záležitostí, z dezinformačních kampaní ve snaze svrhnout vládu a zasahování do voleb. Moskva tato obvinění odmítá.