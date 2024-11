Podivná vražda na extrémně rušné ulici. To nikdo nic neviděl, diví se dodnes policie

Amsterdamské úřady se snaží objasnit 15 let starou vraždu poněkud zvláštním způsobem. V proslulé čtvrti červených luceren (Red Light District) za jedním z oken na kolemjdoucí ťuká mladá sexuální pracovnice. Nejde ale o skutečnou ženu, nýbrž hologram devatenáctileté dívky z Maďarska, kterou jen několik měsíců poté, co porodila dítě, zavraždil neznámý pachatel.

Postava s velkým tetováním na břichu, ve vybledlých džínových kraťáscích, leopardí podprsence a v botách na podpatku zapadá mezi stovky dalších sexuálních pracovnic v centru nizozemské metropole, které za okny lákají klienty. Hologram začne zdánlivě klepat na okno, jako by chtěl upoutat pozornost zákazníka. Pak se ale předkloní a dýchne na sklo - v zamlžené skvrně se objeví slovo "help".

Hologram patří Bernadette "Betty" Szabové, která se v 18 letech přestěhovala do Amsterdamu a brzy nato otěhotněla. V sexuální práci pokračovala i při těhotenství a krátce po narození syna se k profesi vrátila.

V časných ranních hodinách 19. února 2009, tři měsíce po porodu, ji dvě její kolegyně našly ubodanou v skromném pokojíku vybaveném postelí, umyvadlem a toaletním stolkem, kde se scházela s klienty.

Policie okamžitě zahájila vyšetřování činu, prohledala záznamy průmyslových kamer a vyslechla potenciální svědky. Vraha se jí ale najít nepodařilo. "Doufáme, že si na Betty díky hologramu lidé znovu vzpomenou a případ získá pozornost," vysvětlila členka týmu nizozemské policie pro odložené případy Anne Dreijer-Heemskerk. Detektivy k obnovení případu motivovalo i to, že se syn Betty po vraždě matky ocitl v pěstounské péči.

To, že k tak násilnému činu mohlo dojít v jedné z nejrušnějších nočních čtvrtí v Nizozemsku, aniž by se přihlásili svědci, vyšetřovatele stále mate, píše BBC. Zároveň se domnívají, že pachatelem byl nejspíš cizinec - většinu lidí, kteří si v neonových výlohách prohlížejí spoře oděné sexuální pracovnice, tvoří turisté. "Jen málo lidí s námi bylo tehdy ochotných mluvit. Myslíme si ale, že určitě jsou nějací lidé, kteří vědí, kdo to udělal," doplnila Dreijer-Heemskerk.

Nizozemští vyšetřovatelé odložených případů tuto inovativní technologii ve snaze vyřešit případ využívají prvně. Policisté doufají, že hologram Szabové pomůže starý případ probudit k životu, a vyzývají všechny, kteří v té době navštívili Amsterdam, aby zapátrali v paměti. Pro povzbuzení možných svědků vraždy vypsali odměnu 30 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 758 tisíc korun.

V době, kdy se Amsterdam potýká s kontroverzními plány na přemístění svých známých nevěstinců mimo město, je hologram Betty Szabové připomínkou zranitelnosti sexuálních pracovnic v odvětví, které je navzdory řadě opatření stále nebezpečné. Ženy pracující v tomto odvětví dlouhodobě vyjadřují obavy, že jejich přesun z metropole a dohledu veřejnosti je může vystavit ještě většímu nebezpečí.

