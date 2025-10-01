Zahraničí

Zpátečka Bílého domu. Stáhl nominaci ekonoma do čela úřadu statistiky práce

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Bílý dům stáhl nominaci hlavního ekonoma konzervativního think-tanku The Heritage Foundation E.J. Antoniho na post komisaře amerického Úřadu pro statistiku práce (BLS). Představitel Bílého domu podle deníku The Washington Post uvedl, že se administrativa prezidenta Donalda Trumpa těší na brzkou nominaci nového kandidáta.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Antoni se měl stát nástupcem Eriky McEntarferové, kterou prezident v srpnu z čela úřadu při ministerstvu práce odvolal, když ji bez důkazů obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti.

Potvrzení Antoniho do čela úřadu Senátem se v posledních týdnech zdálo nejisté a datum senátního slyšení nebylo stanoveno, píše WP. BLS vydává nejsledovanější ekonomické údaje o Spojených státech, mimo jiné o tvorbě pracovních míst a inflaci.

