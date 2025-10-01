Zpátečka Bílého domu. Stáhl nominaci ekonoma do čela úřadu statistiky práce

Antoni se měl stát nástupcem Eriky McEntarferové, kterou prezident v srpnu z čela úřadu při ministerstvu práce odvolal, když ji bez důkazů obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti.
Potvrzení Antoniho do čela úřadu Senátem se v posledních týdnech zdálo nejisté a datum senátního slyšení nebylo stanoveno, píše WP. BLS vydává nejsledovanější ekonomické údaje o Spojených státech, mimo jiné o tvorbě pracovních míst a inflaci.
Antoniho kandidaturu prosazovali Trumpovi blízcí spojenci včetně jeho bývalého poradce a moderátora vlivného konzervativního podcastu Stevea Bannona a ekonoma Stephena Morea. Jeho nominace si však vysloužila kritiku demokratů a liberálních i konzervativních ekonomů kvůli jeho stranicky zaměřeným názorům a nedostatku zkušeností.
Antoni v minulosti BLS kritizoval za údaje o inflaci za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena. Označil je za falešné a nesmyslné a řekl, že pocházejí z "kouzelného světa fantazie".
Během loňského projevu ke stážistům v Heritage Foundation Antoni sdílel kontroverzní vědeckou teorii o rozdílech v intelektu mužů a žen, napsal už dříve WP. Stanice CNN ve svém zpravodajství informovala o účtu na sociálních sítích spojeném s Antonim, který zveřejňoval sexuálně ponižující příspěvky o bývalé viceprezidentce Kamale Harrisové a hanlivé komentáře o Trumpových kriticích.
BLS je nezávislá agentura spadající pod ministerstvo práce, jež vydává údaje, které využívá americká centrální banka (Fed), finanční trhy a podniky v klíčovém rozhodování o americké ekonomice. Ekonomové, jak pravicoví, tak levicoví, sdělili WP, že Antoni podle nich opakovaně nesprávně interpretoval nebo zkresloval ekonomické údaje v příspěvcích na internetu.
Trump BLS kritizoval především za výraznou změnu dat o tvorbě pracovních míst v USA za květen a červen. Po zpřesnění údajů se ukázalo, že vzniklo mnohem méně míst, než tvrdila předběžná zpráva. Prezident pak McEntarferovou obvinil z politicky motivované manipulace s daty. Na sociální síti Truth Social 1. srpna vyjmenoval více období, kdy podle něj statistici pod vedením McEntarferové data zmanipulovali. McEntarferovou do funkce jmenoval Biden.