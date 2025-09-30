Setkání v Quantiku: Trump mluvil o míru, ministr Hegseth zkritizoval tlusté generály

Americký ministr obrany Pete Hegseth svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde oznámil nové směrnice pro vojáky, které zahrnují mužské standardy fyzické zdatnosti, píše agentura AP. Podle agentury Reuters Hegseth v projevu mimo jiné kritizoval generály s nadváhou.
Trump hovořil o svých mírotvorných schopnostech, ale zároveň připustil, že války v Pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračují, navzdory snahám jeho vlády. V této souvislosti poznamenal, že palestinské teroristické hnutí Hamás musí přistoupit na americký mírový plán pro Pásmo Gazy. "Hamás musí souhlasit, pokud na to nepřistoupí, bude to pro ně těžké," řekl šéf Bílého domu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že Trumpův plán přijímá.
Před odjezdem na akci prezident v úterý novinářům řekl, že s okamžitou platností bude odvolávat vojenské velitele, pokud se mu nebudou zamlouvat.
Při příchodu na pódium Trump zažertoval: "Pokud se vám nelíbí, co říkám, můžete odejít z místnosti, tím samozřejmě přijdete i o svou hodnost a budoucnost." V projevu, který trval déle než hodinu, ale prezident o armádě mluvil vřele, vyzdvihoval americké jaderné ponorky, kritizoval média, svého předchůdce Joa Bidena a Venezuelu.
"Zásluhy. Všechno je založeno na zásluhách. Vy všichni máte zásluhy. Nenahradíme vás někým z politických důvodů, protože je politicky korektní a vy ne," řekl Trump. "Jsem s vámi. Podporuji vás a jako prezident vám na sto procent kryju záda," dodal Trump.
Konec duševní křehkosti a fyzické lenosti?
Hegseth před Trumpem v projevu ke generálům kritizoval to, co označil za "woke kulturu". Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Hegseth obhajoval své rozhodnutí odvolat některé vojenské špičky, mezi nimiž byl i nejvyšší americký generál, který je černoch, a nejvyšší admirálka námořnictva. Uvedl, že důstojníci, které zbavil funkcí, byli součástí narušené kultury.
Ministr obrany také přislíbil zásadní změny vyřizování stížností na diskriminaci a změny vyšetřování obvinění z pochybení v Pentagonu, přičemž prohlásil, že současný systém nutí nejvyšší velení jednat příliš opatrně.
"Pokud vám má dnešní slova způsobují tíhu u srdce, pak byste měli udělat čestnou věc a rezignovat," řekl Hegseth. "Vím, že drtivá většina z vás to cítí opačně. Tato slova vám naopak srdce naplňují," dodal.
Hegseth také ostře kritizoval vojáky s nadváhou. "Je naprosto nepřijatelné, že po chodbách Pentagonu chodí tlustí generálové a admirálové," řekl. Veškeré testy zdatnosti budou podle Hegsetha splňovat standardy pro muže a zároveň budou přísnější pravidla ohledně osobní úpravy. "Už žádní vousáči," prohlásil před mlčícími vojáky.
Americký viceprezident J.D. Vance před akcí obvinil média, že úterní akci vykreslují jako zprávu dne; osobní setkání ministra obrany s generály přitom označil za poměrně standardní záležitost.
S tím ale nesouhlasí někteří pozorovatelé. Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, který působí jako předseda vojenského výboru NATO, agentuře AP řekl, že "za svých 49 let ve službě nic podobného neviděl". "Je záhadou, proč se jednání neuskutečnilo virtuálně, aby důstojníci nemuseli vážit tak dlouhou cestu," řekl Reuters Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia. Mezi účastníky byli podle médií i američtí vojáci povolaní například z Asie či z Blízkého východu.