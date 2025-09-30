Zahraničí

Setkání v Quantiku: Trump mluvil o míru, ministr Hegseth zkritizoval tlusté generály

ČTK ČTK
před 58 minutami
Prezident Donald Trump v úterý v projevu před americkými vojenskými veliteli na základně Quantico ve Virginii prohlásil, že by se ruský prezident Vladimir Putin a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj měli setkat a urovnat ruskou válku na Ukrajině.
Ministr obrany USA Pete Heseth a prezident Donald Trump před projevem k setkání nejvyšších amerických vojenských velitelů na základně námořní pěchoty Quantico.
Ministr obrany USA Pete Heseth a prezident Donald Trump před projevem k setkání nejvyšších amerických vojenských velitelů na základně námořní pěchoty Quantico. | Foto: Reuters

Americký ministr obrany Pete Hegseth svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde oznámil nové směrnice pro vojáky, které zahrnují mužské standardy fyzické zdatnosti, píše agentura AP. Podle agentury Reuters Hegseth v projevu mimo jiné kritizoval generály s nadváhou.

Související

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Donald Trump, Benjamin Netanjahu, Izrael, USA, Gaza, Hamas, Palestina, mírový plán
12 fotografií

Trump hovořil o svých mírotvorných schopnostech, ale zároveň připustil, že války v Pásmu Gazy a na Ukrajině stále pokračují, navzdory snahám jeho vlády. V této souvislosti poznamenal, že palestinské teroristické hnutí Hamás musí přistoupit na americký mírový plán pro Pásmo Gazy. "Hamás musí souhlasit, pokud na to nepřistoupí, bude to pro ně těžké," řekl šéf Bílého domu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondělí uvedl, že Trumpův plán přijímá.

Před odjezdem na akci prezident v úterý novinářům řekl, že s okamžitou platností bude odvolávat vojenské velitele, pokud se mu nebudou zamlouvat.

Při příchodu na pódium Trump zažertoval: "Pokud se vám nelíbí, co říkám, můžete odejít z místnosti, tím samozřejmě přijdete i o svou hodnost a budoucnost." V projevu, který trval déle než hodinu, ale prezident o armádě mluvil vřele, vyzdvihoval americké jaderné ponorky, kritizoval média, svého předchůdce Joa Bidena a Venezuelu.

"Zásluhy. Všechno je založeno na zásluhách. Vy všichni máte zásluhy. Nenahradíme vás někým z politických důvodů, protože je politicky korektní a vy ne," řekl Trump. "Jsem s vámi. Podporuji vás a jako prezident vám na sto procent kryju záda," dodal Trump.

Konec duševní křehkosti a fyzické lenosti?

Související

"Nařizuji ministru války." Trump schválil vyslání vojáků do dalšího amerického města

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Hegseth před Trumpem v projevu ke generálům kritizoval to, co označil za "woke kulturu". Woke je výraz označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Hegseth obhajoval své rozhodnutí odvolat některé vojenské špičky, mezi nimiž byl i nejvyšší americký generál, který je černoch, a nejvyšší admirálka námořnictva. Uvedl, že důstojníci, které zbavil funkcí, byli součástí narušené kultury.

Ministr obrany také přislíbil zásadní změny vyřizování stížností na diskriminaci a změny vyšetřování obvinění z pochybení v Pentagonu, přičemž prohlásil, že současný systém nutí nejvyšší velení jednat příliš opatrně.

"Pokud vám má dnešní slova způsobují tíhu u srdce, pak byste měli udělat čestnou věc a rezignovat," řekl Hegseth. "Vím, že drtivá většina z vás to cítí opačně. Tato slova vám naopak srdce naplňují," dodal.

Hegseth také ostře kritizoval vojáky s nadváhou. "Je naprosto nepřijatelné, že po chodbách Pentagonu chodí tlustí generálové a admirálové," řekl. Veškeré testy zdatnosti budou podle Hegsetha splňovat standardy pro muže a zároveň budou přísnější pravidla ohledně osobní úpravy. "Už žádní vousáči," prohlásil před mlčícími vojáky.

Související

Trest za Trumpův zablokovaný účet. YouTube zaplatí tučnou pokutu

USA, Donald Trump

Americký viceprezident J.D. Vance před akcí obvinil média, že úterní akci vykreslují jako zprávu dne; osobní setkání ministra obrany s generály přitom označil za poměrně standardní záležitost.

S tím ale nesouhlasí někteří pozorovatelé. Italský admirál Giuseppe Cavo Dragone, který působí jako předseda vojenského výboru NATO, agentuře AP řekl, že "za svých 49 let ve službě nic podobného neviděl". "Je záhadou, proč se jednání neuskutečnilo virtuálně, aby důstojníci nemuseli vážit tak dlouhou cestu," řekl Reuters Mark Cancian z Centra pro strategická a mezinárodní studia. Mezi účastníky byli podle médií i američtí vojáci povolaní například z Asie či z Blízkého východu.

 
Mohlo by vás zajímat

Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

S Gretou táhne na Gazu. Češka věří, že flotila dokáže prolomit izraelský "val"

S Gretou táhne na Gazu. Češka věří, že flotila dokáže prolomit izraelský "val"

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

"Volodymyr Z. dopaden." Zadrženého Ukrajince viní z útoku na Nord Stream

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku

"Zaminované" mosty i ekonomické trauma. Redaktor Aktuálně.cz o volbách v Moldavsku
13:18
zahraničí Aktuálně.cz Obsah armáda Amerika USA Donald Trump

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Nejde to, řekl Jágr během rozbruslení. Z jeho startu sešlo a Kladno zase padlo

Nejde to, řekl Jágr během rozbruslení. Z jeho startu sešlo a Kladno zase padlo

Hokejisté Kladna v utkání 10. kola extraligy podlehli na domácím ledě Karlovým Varům 1:3.
před 58 minutami
Setkání v Quantiku: Trump mluvil o míru, ministr Hegseth zkritizoval tlusté generály

Setkání v Quantiku: Trump mluvil o míru, ministr Hegseth zkritizoval tlusté generály

Americký ministr obrany svolal setkání stovek generálů a admirálů do Quantika, kde mj. oznámil nové směrnice pro vojáky. Projev měl i prezident Trump.
před 1 hodinou
Volby budou férové, ubezpečil národ prezident. Zmínil i ty, kteří pohrdají demokracií

Volby budou férové, ubezpečil národ prezident. Zmínil i ty, kteří pohrdají demokracií

I když svět není ideální, přijďte k volbám, vzkázal prezident Petr Pavel v úterý v televizním projevu lidem, kteří mají dojem, že není koho volit.
před 1 hodinou
Dokument: Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do sněmovny 2025

Dokument: Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do sněmovny 2025

Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do dolní komory, které se uskuteční na sklonku tohoto týdne.
před 1 hodinou
Inter Milán - Slavia 0:0. Pražané na těžké misi, Staněk už se musel blýsknout

ŽIVĚ
Inter Milán - Slavia 0:0. Pražané na těžké misi, Staněk už se musel blýsknout

Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Interem Milán a Slavií Praha.
před 1 hodinou
Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy

Pohárové selhání Liberce. Postup slaví Artis Brno z druhé ligy

Fotbalisté Liberce vypadli ve 3. kole domácího poháru na hřišti druholigového Artisu Brno. Na penalty prohráli 5:6, po prodloužení skončil zápas 1:1.
před 2 hodinami
Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Moskva učí Peking, jak dobýt Tchaj-wan. Uniklý dokument odhaluje vojenské tajemství

Uniklé materiály popisují ruský výcvik a dodávky zbraní pro čínské výsadkáře, jejichž nasazení může rozhodnout o úspěchu útoku na Tchaj-wan.
Další zprávy