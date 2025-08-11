Ugandská zlatá horečka: revoluce na trhu, nebo jen další bublina?

Solomon Muyita, mluvčí ugandského ministerstva energetiky a rozvoje nerostných surovin, v roce 2022 pro Reuters uvedl, že z dvouletého geologického mapování vyplývá, že pod povrchem východoafrické země se nachází přibližně 31 milionů tun zlaté rudy. Z ní by podle jeho odhadů bylo možné získat více než 320 tisíc tun zlata v hodnotě 12 bilionů dolarů. Cílem je přilákat velké investory, kteří pomohou dále rozvíjet tento sektor.
Většina ugandských ložisek zlata se nachází v Karamodži na severovýchodě země, blízko hranic s Keňou, ale menší ložiska jsou i v dalších regionech. V této oblasti už investovala čínská společnost Wagagai, která zde vybudovala důl za 200 milionů dolarů.
Více zlata, než se kdy vytěžilo
Pokud by se uváděná čísla potvrdila, šlo by o revoluci na světovém trhu se zlatem. Nicméně tato enormní čísla zní až příliš fantasticky. Pro porovnání - Jižní Afrika disponuje 53 300 tunami čistého zlata, Rusko 22 500 tunami, Spojené státy 20 200 tunami a Austrálie 16 200 tunami. Celková světová produkce zlata od roku 1493 se podle Gavina Mudda z Critical Minerals Intelligence Centre odhaduje na zhruba 200 tisíc tun čistého zlata.
Je totiž nutné zohlednit, že zlatá ruda je hornina s velmi nízkým obsahem zlata, ve které se běžně nachází pouze jeden až pět gramů zlata na tunu rudy, vysvětluje Mudd. Při současné ceně 3350 dolarů za troyskou unci by hodnota ložiska činila jednotky až desítky miliard dolarů, což je zásadně méně, než uvedl Muyita.
Kanadský server Mugglehead upozorňuje, že by se mohlo jednat o "špinavou hru" podobnou společnosti Bre-X. Ta v 90. letech oznámila objev gigantického ložiska zlata v Indonésii, čímž její akcie vystřelily na 286 kanadských dolarů na burze TSX. V roce 1997 však bylo odhaleno, že vzorky zlata jsou podvržené a společnost následně zmizela.
Podvody, padělky a zmizelé investice
Dalším faktorem je samotná Uganda. Země s přibližně 45 miliony obyvatel patří mezi nejvíce zkorumpované a nejvíce protekcionářské státy na světě. Policie, soudnictví a veřejné zakázky jsou oblasti s vysokým rizikem korupce a úplatky jsou na denním pořádku. Bez nezávislého ověření výsledků geofyzikálních a geochemických studií nelze tyto údaje potvrdit, píše Mugglehead.
Uganda je navíc často spojována s podvody spojenými právě se zlatem. V dubnu například informoval server Daily Monitor o Američanovi, který přišel o 2,2 miliardy ugandských šilinků poté, co investoval do neexistujících zlatých dolů. Na začátku roku pak The Observer psal o dvou Kazaších, kteří od ugandských podnikatelů nakoupili padělané zlato.
Podle neziskové organizace Genocide Watch se Uganda také podílí na pašování vzácných minerálů z válečných oblastí Demokratické republiky Kongo, které následně exportuje jako vlastní produkci. Již mezi lety 2020 a 2021, navzdory své omezené domácí produkci, vyvezla zlato v hodnotě 2,25 miliardy dolarů.