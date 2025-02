Zákaz hrnků a triček s Escobarem. V kolumbijském Kongresu leží návrh nového zákona

Ač povoláním zločinec zneškodněný v roce 1993, je kolumbijský narkobaron Pablo Escobar dodnes jedním z nejznámějších Kolumbijců. Nejen turisté si v celé řadě ochodů můžou jako suvenýr nakoupit trička či hrnky s jeho podobiznou a dle prodejců toho hojně využívají. Otázka je, jak dlouho to ještě potrvá. V kolumbijském Kongresu o tom budou v nejbližší době debatovat a ve hře je zákaz prodeje.

Bývalý drogový boss a zakladatel Medellínského kartelu Pablo Escobar je spojován s tisíci vražd, přesto je dodnes nejen v Kolumbii velmi populární. Potvrdil to například i oblíbený americký seriál Narcos, který mapoval jeho život a vysílala jej společnost Netflix. Dlouhá léta narkobaronova popularita napomáhá i kolumbijským prodejcům.

"Trička s Pablem Escobarem se vždy dobře prodávají," říká pro britskou stanici BBC Joana Montoyová, která vlastní stánek plný zboží odkazujícího na narkobarona v oblíbené turistické zóně v Medellínu. Právě tam Escobar nechal v minulosti na vlastní náklady vystavět moderní sídliště a nově postavená obydlí věnoval chudým rodinám. Díky tomu si ve městě získal obrovskou popularitu.

"Zboží s Escobarem zde (i dnes) přináší užitek mnoha rodinám, živí nás. Pomáhá nám platit nájem, kupovat jídlo, starat se o naše děti," konstatuje dále prodejkyně Montoyová. Tvrdí, že prodejem zboží odkazujícím na Escobara pokryje nejméně 15 procent tržeb. Jiní prodejci v oblasti mluví dokonce o 60 procentech.

Nyní by však podobnému typu tržeb mohli politici učinit přítrž. V kolumbijském Kongresu mají v nejbližší době debatovat o novém návrhu zákona, který by zakazoval prodej a užívání předmětů propagující zločince. Chtějí tak skoncovat s jejich oslavováním.

Za porušení by následovala pokuta, případně dočasné pozastavení podnikání. "Obtížná témata, která jsou součástí historie a paměti naší země, si nelze jednoduše připomenout jen tričky prodávanými na rohu ulice," uvedl Juan Sebastián Gómez, člen Kongresu a spoluautor návrhu zákona.

Podle něj Kolumbie může světu ukázat mnohem zajímavější věci, než jsou drogoví bossové. "V Německu taky neprodávají trička a hákové kříže s Adolfem Hitlerem. V Itálii neprodávají samolepky s Benitem Mussolinim," dodal Gómez s tím, že doufá, že už jen návrh zákona podnítí napříč Kolumbií diskusi.

Samotný Escobar je přitom osobností, která neustále vzbuzuje zájem. Stejně tak jako jmění, které za svého života nashromáždil. Nejlépe to vystihl jeho syn Juan Pablo Escobar Henao (dnes přejmenovaný na Sebastiána Marroquína), který v minulosti přiblížil své dětství.

"Typický víkend vypadal tak, že jen v Miami táta zinkasoval něco mezi padesáti a sedmdesáti miliony dolarů (1,2 až 1,7 miliardy korun). Nikdy jsem nenosil žádné oblečení dvakrát. Odmala jsem byl obklopen samopaly, soukromými letadly, jachtami a luxusními auty. A pytli s miliony a miliony dolarů," prohlásil. Dle odhadů majetek narkobarona činil na jeho vrcholu až třicet miliard dolarů (asi 750 miliard korun).

Dále proslul také nařizováním vražd lidí, kteří pro jeho byznys byli nepohodlní. Například v roce 1989 nechal zastřelit prezidentského kandidáta Luise Galána. Některá trička s Escobarovou podobiznou pak stále nesou heslo, které s ním bylo neodmyslitelně spjaté: "Stříbro, nebo olovo?" Symbolizovalo to volbu, kterou dával lidem představujícím hrozbu pro jeho kriminální operace. Jednoduše to znamenalo: "Nech se uplatit, nebo budeš zabit."

Závěr života strávil Escobar od roku 1991 v opulentním vlastním domácím vězení, kam se nechal zavřít výměnou za to, že nebude vydán do Spojených států. Odtamtud dále řídil své obchody, avšak z rezidence nakonec následující rok uprchl. Stalo se tak, když se jej vláda pokusila přemístit do běžného vězení. Na útěku strávil přes rok a zemřel při přestřelce s kolumbijskou policií na konci roku 1993. Po Escobarově smrti se Medellínský kartel rozpadl a na dlouhé roky začal obchodu s kokainem dominovat Calijský kartel.