Záhada v Černobylu. V zakázané oblasti zachytili psy s modrou srstí

před 2 hodinami
Na místě jedné z největších katastrof 20. století se objevila nová záhada. Poprvé od jaderné havárie v roce 1986 byli v zakázané zóně Černobylu spatřeni psi se silně modře zbarvenou srstí.
V Černobylu objevili psy s modrou srstí | Video: X/nexta_tv

Skupina Dogs of Chernobyl (Černobylští psi), která se stará o více než 700 psů v oblasti Černobylu, sdílela video zachycující několik psích smeček, přičemž některá ze zvířat vybočovala svým neobvyklým zbarvením.

Podle organizace se psi i přes svůj neobvyklý vzhled zdají být "velmi aktivní a zdraví".

"Minulý týden modří nebyli. Neznáme důvod a snažíme se je odchytit, abychom zjistili, co se stalo," uvedla skupina. "S největší pravděpodobností přišli do kontaktu s nějakou chemikálií," odhadují dobrovolníci.

Genetické přizpůsobení extrémním podmínkám

Psi, kteří v uzavřené zóně žijí, jsou potomky domácích mazlíčků, kteří zůstali v oblasti po evakuaci obyvatel po havárii jaderné elektrárny v roce 1986. Katastrofa, k níž došlo 26. dubna 1986 explozí jednoho z reaktorů, způsobila největší únik radioaktivního materiálu do životního prostředí v historii lidstva.

Absence lidí v oblasti po jejím uzavření však umožnila místní přírodě znovu ožít a do regionu se po staletích vrátili medvědi, vlci nebo zubři, a to navzdory vysokým hodnotám radiace.

Studie zveřejněná v roce 2024 navíc ukázala, že černobylští psi se geneticky přizpůsobili extrémním podmínkám. Vědci zjistili, že u některých z nich se vyvinula zvýšená odolnost vůči radiaci, těžkým kovům i znečištění, píše deník Daily Mail.

Tým výzkumníků odebral vzorky krve od 116 toulavých psů, aby prozkoumal, jak život v nehostinném prostředí ovlivnil jejich genetiku. Identifikoval celkem 52 genů, které by mohly být spojeny s dlouhodobým vystavením radiaci a dalším toxickým látkám.

Podle genetika Erica Kleimana jde o "první krok k pochopení toho, jak chronická expozice nebezpečnému prostředí ovlivňuje genetiku živých organismů".

 
