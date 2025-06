Tak proto to dělá. Putinův "vzteklý pes" Medveděv nepíše nehoráznosti jen pro zábavu

Bývalého ruského prezidenta a nynějšího místopředsedu Bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva dříve lidé vnímali jako prozápadního liberálního politika. Po invazi na Ukrajinu v roce 2022 se z něj stal ale “zotročený útočný pes” sociálních sítí, píšou zahraniční novináři.

Investigativní novináři v Projektu Sistema Rádia Svobodná Evropa zkoumali finanční dopady internetových příspěvků Medveděva a svá zjištění shrnuli v článku pro Current Time.

Když ruské tanky překonaly ukrajinské hranice, vnímali Rusové Medveděva jako vyčerpanou politickou sílu, jeho jmenování do Rady bezpečnosti považovali za pouhé odklizení do funkce bez odpovědnosti a větších povinností. I jeho popularita u voličů byla podle průzkumu Ruského centra pro výzkum veřejného mínění (VCIOM) z konce roku 2021 na historickém minimu.

S vypuknutím plnohodnotné ruské invaze na Ukrajině v roce 2022 došlo ale u politika k výraznému posunu a stal se jedním z nejradikálnějších jestřábů Kremlu. "Za tři týdny si založil svůj kanál na Telegramu a jeho debutový příspěvek, zveřejněný o tři dny později, nabídl první z mnoha jeho agresivních výpadů proti Západu," píše deník Kyiv Post.

Medveděvův profil se mezi Rusy rychle etabloval. Dva měsíce po spuštění se stal druhým nejpopulárnějším ruským přispěvatelem na Telegramu po čečenském politikovi Ramzanu Kadyrovovi, kterého do konce roku předstihl. Nyní má více než 1,6 milionu odběratelů.

Jeho agresivní příspěvky na sociálních sítích, které píše několikrát týdně jsou plné výhrůžek vůči NATO, USA a Západu jako celku. Často naznačují, že Rusko se uchýlí nebo by se mohlo uchýlit k použití jaderných zbraní. Medveděv také nešetří urážkami na adresu západních vůdců, úředníků a občanů. Smrt už přál třeba české hokejové legendě Dominiku Haškovi i senátorce občanských demokratů Miroslavě Němcové.

Některé jeho příznivce podle Kyiv Postu přitahuje zábavná hodnota jeho výroků - třeba když západní politiky označuje za "smečku chrochtajících prasat" -, ale mnozí sdílejí jeho pohled na svět, což se odráží v růstu jeho popularity v průzkumech veřejného mínění za posledních tři a půl roku.

Vyplatilo se

Na změnu Medveděvovy image reagoval i Kreml. Na konci roku 2022 speciálně pro něj vytvořil pozici prvního náměstka v prezidentské Vojensko-průmyslové komisi. Vláda ho začala pověřovat mimo jiné jednáním na vysoké úrovni s Čínou a na jeho schůzky začali chodit vysoce postavení úředníci.

Tato rostoucí společenská a politická popularita se podle průzkumu projektu Sistema odráží i ve finančních příjmech politika. Před válkou na Ukrajině se Medveděvovy příjmy z podnikání a takzvaných sociálních fondů, které ovládal, pohybovaly kolem 8 miliard rublů (2,18 miliardy českých korun) ročně, což není zanedbatelné, ale zdaleka se to neblíží neoficiálním příjmům Vladimira Putina a jeho oligarchů.

Do roku 2023 ale tato částka vzrostla na více než 50 miliard rublů (13,6 miliardy korun) a v roce 2024 činila dokonce 70 miliard (19 miliard korun). Ještě překvapivější je skutečnost, že není jisté, co se s příjmy stalo, ačkoliv šéfredaktor Sistemy Andrej Sošnikov uvedl, že velká část šla do řady realitních podniků a luxusních předmětů.

O Medveděvově bohatství informovala už v roce 2017 Nadace Alexeje Navalného proti korupci, která svá zjištění zveřejnila ve filmu "Neříkejte mu Dimon". Snímek ukázal síť rezidencí, vinic a jachet spojených s bývalým ruským prezidentem. Navalného tým odhalil schéma, v němž Medveděv ukrýval své bohatství pomocí charitativních nadací vedených přáteli a rodinou. I když film tehdy vyvolal protesty, Medveděvovo obchodní impérium zůstalo nedotčené.

Na konci loňského roku mělo 15 nadací, které investigativní projekt Sistema spojil s Medveděvem - včetně některých dříve identifikovaných v rámci vyšetřování Nadace proti korupci - na svých účtech dohromady 86,4 miliardy rublů (23,25 miliard korun). Už tým Navalného tehdy zjistil, že nadace dostávaly dary od významných podnikatelů - třeba sanckiovaného rusko-uzbeckého miliardáře Ališera Usmanova, a také půjčky od Gazrpombanky.

Na jaře roku 2023 se v Rusku objevila nová nadace s názvem Naša pravda. Založily ji organizace spojené s Medveděvem a na její práci se podílí i Medveděvův syn Ilja. Jejím cílem bylo podpořit ruskou armádu a civilisty v "oblastech speciální vojenské operace", na což vynaložili 2,4 miliardy rublů (648 milionů korun). Naša pravda se také pustila do dalších projektů, včetně pomoci s úklidem ropné skvrny u pobřeží Anapy - oblasti, kde se shodou okolností nachází jeden z Medveděvových skrytých aktiv: vinice Skalisty Bereg. Kromě nadací totiž Medvědev vlastní i rozsáhlé portfolio rekreačních domů.

Lež o Němcové strhla v Rusku lavinu. Obrovská akce, vyhrožovali mi únosem, tvrdí