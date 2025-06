"Rusové překvapili. Ale učí se velmi rychle," líčí exvelitel francouzského letectva

Letectvo NATO je početnější, lépe vycvičené a technologicky lepší než to ruské. Ale Rusové se rychle učí, jsou velmi dobří v elektronickém a kybernetickém boji a dokázali rapidně zvýšit svou zbrojní produkci. Tak hodnotí situaci generál Phillipe Lavigne, bývalý velitel francouzských vzdušných sil, který se v Praze účastní bezpečnostní konference Globsec.

Ukázala ukrajinská operace Pavučina, při které levné drony zničily nesmírně cenné ruské strategické bombardéry, že končí éra klasických bojových letounů?

Především to, co Ukrajinci dokázali, je fantastické - ta kreativita, inovace a schopnost plánování útoku. Ale není to zásadní změna. Spíš sledujeme diverzifikaci možností, jak udeřit na protivníka.

Ale pořád potřebujete klasická letadla. Ukrajinci pořád nemají schopnosti, jaké má NATO. I s letouny F16 jim chybí schopnosti operativně zasahovat nepřítele velkou silou hluboko v týlu. "Pavučina" byla operace, která se plánovala 18 měsíců, letecky můžete základnu zasáhnout z hodiny na hodinu.

Překvapilo vás na té akci ještě něco?

Ano, to, že Rusové neměli své strategické bombardéry chráněné. Nebyly v tzv. "úlech", tedy betonových krytech.

Každopádně letadla jsou stále nenahraditelná?

Rozhodně! Podívejte se na izraelskou odvetu za iránský raketový úder. Izraelské letectvo potom zaútočilo na Írán ve třech fázích - nejprve zničilo protivzdušnou obranu na své letové dráze, potom protivzdušnou obranu v Íránu a nakonec samotné cíle hluboko ve vnitrozemí. Tohle vám drony neudělají.

Jak v útoku, tak v obraně je letectvo nenahraditelné. Potřebujete mix letadel, protivzdušné obrany, raket i dronů. A proti tomu všemu potřebujete ochranu vzdušného prostoru. Když chcete zvítězit, musíte mít všechny prostředky.

Jak hodnotíte výkon ruského letectva?

Ukázalo se, že Rusko není schopno získat vzdušnou nadvládu. A bez vzdušné převahy je velmi komplikované pro pozemní sily útočit.

Jak to, že ruské letectvo - mnohokrát silnější než ukrajinské - nedokázalo vybojovat nadvládu ve vzduchu?

Nezapomeňte, že v Kyjevě byla ještě v dobách Sovětského svazu vysoká škola protivzdušné obrany. Ukrajinci znali skvěle ruské letectvo, ruská letadla… Rusové se na druhé straně pokusili aplikovat některé západní metody, ale moc se jim to nepovedlo. Pouhé zasypávání cílů bombami a raketami nestačí.

Ukrajinci jsou flexibilní, přesouvají cíle, maskují je, vyvářejí klamné cíle. Dobře se adaptují. Kromě radarů - které jsou Rusové schopni zaměřit a zničit - používají i akustické detekční přístroje, které detekují zvukové projevy letících cílů (hlavně dronů) a navádějí na ně protivzdušnou obranu.

Generál Philippe Lavigne (*1965) Vojenským pilotem se stal v roce 1989. Létal na stíhačce Mirage 2000 a účastnil se bojových operací v bývalé Jugoslávii a Iráku. V Afghánistánu velel mezinárodnímu letišti v Kábulu.

se stal v roce 1989. Létal na stíhačce Mirage 2000 a účastnil se bojových operací v bývalé Jugoslávii a Iráku. V Afghánistánu velel mezinárodnímu letišti v Kábulu. Od srpna 2018 do roku 2021 byl náčelníkem Generálního štábu francouzského letectva , které pod jeho vedením prošlo transformací na Francouzské letectvo a kosmické síly.

, které pod jeho vedením prošlo transformací na Francouzské letectvo a kosmické síly. V září 2021 byl jmenován vrchním velitelem Velitelství pro transformaci NATO, kde vedl modernizaci aliančních sil.

Jak by letectvo NATO obstálo v hypotetickém střetu s ruským letectvem?

Početně jsme na tom lépe - máme víc letadel. Máme modernější letadla. Máme lepší trénink a vyšší standardy. Naši piloti mají více nalétáno. Čísla a technologie jsou na naší straně. Ale to nestačí. Proto se letectvo zemí NATO modernizuje - procházíme digitální transformací.

Jde o to, aby data ze senzorů ze země, z moře i ze vzduchu byla rychle zprocesována, rychleji, aby všichni měli včas ty nejpotřebnější informace. Nezapomeňte, že i to, jak nyní ukrajinská stíhačka F-16 sestřelila ruský Su-35, se stalo jen díky pomoci letounu včasné výstrahy Saab 340 AEW&C (AWACS), který krouží stovky kilometrů daleko, ale jeho radar a další přístroje dodají informace, které pilot F-16 potřeboval.

Takže můžeme být klidní?

To ne. Musíme být ve střehu. Nestačí lepší technologie, musíte mít vůli k vítězství. A hlavně - válka na Ukrajině nás naučila, že Rusové se učí velmi rychle. Učí se rychleji než my. Dokáží se adaptovat, dokáží velmi rychle zvyšovat svou produkci, i když jsou na tom ekonomicky hůř než my. Kombinují útočné systémy - klouzavé bomby, rakety, drony, klamné cíle. Jsou velmi silní v elektronickém boji a kybernetických útocích a jsou velmi dobří i ve vesmíru.