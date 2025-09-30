Zahraničí

Vzácný moment spolupráce. Spojené státy deportují stovku Íránců zpět do Íránu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa deportuje letadlem zhruba 100 Íránců zpět do Íránu. S odvoláním na íránské i americké zdroje to uvedl deník The New York Times. Podle zdrojů jde o vyvrcholení několikaměsíční spolupráce mezi Washingtonem a Teheránem.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Spojené státy po desetiletí poskytovaly útočiště Íráncům prchajícím z vlasti, která patří k nejhorším na světě, pokud jde o dodržování lidských práv.

Podle íránských představitelů odstartoval v pondělí večer z Louisiany americký charterový let, který by měl v úterý dorazit přes Katar do Íránu, uvedl deník. Americký činitel potvrdil, že přípravy letu byly ve finální fázi. Všichni hovořili s listem pod podmínkou zachování anonymity, protože neměli oprávnění zveřejňovat detaily.

Probíhající deportaci označil americký list The New York Times za jeden z nejtvrdších kroků Trumpovy vlády v oblasti vyhošťování migrantů, a to bez ohledu na stav lidských práv a zacházení, jemuž mohou být ve své původní vlasti vystaveni.

Zároveň jde o vzácný moment spolupráce mezi Spojenými státy a vládou v Teheránu a vyvrcholením několikaměsíčních jednání mezi oběma zeměmi, uvedli činitelé. Podle jednoho z nich íránské ministerstvo zahraničí dalo migrantům ujištění, že budou po návratu v bezpečí a nebudou vystaveni útlaku.

USA už letos deportovaly skupinu Íránců - z nichž mnozí byli konvertité ke křesťanství, kteří v Íránu čelí pronásledování - do Kostariky a Panamy. Vyhošťování vyvolalo žaloby ze strany obhájců migrantů, kteří takovéto deportační lety kritizují.

K identitě deportovaných Íránců ani důvodům jejich snahy dostat se do Spojených států zdroje neposkytly žádné informace, podotýká NYT. Mezi deportovanými jsou nicméně muži i ženy, včetně párů. Někteří souhlasili s návratem po měsících strávených v amerických detenčních centrech, jiní nikoliv.

V posledních letech podle deníku přibývá íránských migrantů, kteří se do USA dostávají nelegálně přes jižní hranici. Mnozí z nich tvrdí, že se doma obávají pronásledování kvůli svému politickému a náboženskému přesvědčení.

 
