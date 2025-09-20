Zahraničí

Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

před 57 minutami
Spojené státy zruší dočasný ochranný status pro Syřany, uvedlo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS). Jde podle agentury Reuters o součást plánů amerického prezidenta Donalda Trumpa zbavit migranty legálního statusu.
Americký prezident Donald Trump se účastní tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem (není na snímku) v sídle Chequers.
Americký prezident Donald Trump se účastní tiskové konference s britským premiérem Keirem Starmerem (není na snímku) v sídle Chequers. | Foto: Reuters

"Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů. Sýrie je téměř dvě desetiletí semeništěm terorismu a extremismu a je v rozporu s našimi národními zájmy umožnit Syřanům zůstat v naší zemi," uvedla v pátečním prohlášení mluvčí DHS Tricia McLaughlinová.

Krok ministerstva připraví o ochranný statut více než šest tisíc Syřanů, kteří pobývají v USA legálně od roku 2012. Ti mají nyní 60 dnů na to, aby sami opustili Spojené státy a vrátili se do vlasti. Pokud do této lhůty zůstanou na území USA, hrozí jim podle DHS zatčení nebo deportace.

