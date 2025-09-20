Nic už nebrání návratu. USA zruší ochranný status pro Syřany, dotkne se to 6000 lidí

"Situace v Sýrii už nebrání jejím občanům v návratu domů. Sýrie je téměř dvě desetiletí semeništěm terorismu a extremismu a je v rozporu s našimi národními zájmy umožnit Syřanům zůstat v naší zemi," uvedla v pátečním prohlášení mluvčí DHS Tricia McLaughlinová.
Krok ministerstva připraví o ochranný statut více než šest tisíc Syřanů, kteří pobývají v USA legálně od roku 2012. Ti mají nyní 60 dnů na to, aby sami opustili Spojené státy a vrátili se do vlasti. Pokud do této lhůty zůstanou na území USA, hrozí jim podle DHS zatčení nebo deportace.
Trump usiluje o zrušení dočasného právního statusu stovek tisíc migrantů, z nichž někteří žijí a pracují v USA řadu let. Na konci srpna jeho administrativa zrušila dočasný ochranný statut také přistěhovalců z Nikaraguy, Hondurasu a Nepálu. Ochrany před vyhoštěním totiž byla podle Trumpovy administrativy v minulosti zneužívána.
Demokraté a zastánci migrantů tvrdí, že osoby s tímto statusem by mohly být nuceny vrátit se do nebezpečných podmínek a že američtí zaměstnavatelé jsou závislí na jejich pracovní síle.