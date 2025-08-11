Zahraničí

Jeden člověk zahynul při explozi v koksovně ocelárny U.S. Steel u Pittsburghu

ČTK ČTK
Aktualizováno před 44 minutami
Jednoho mrtvého si vyžádal výbuch v koksovně ocelárny U.S. Steel ve městě Clairton nedaleko Pittsburghu v americkém státě Pensylvánie. Dva lidé se pohřešují a desítky osob utrpěly zranění. Několik lidí zůstalo uvězněno pod troskami a snaží se je zachránit záchranáři. S odvoláním na místní úřady o tom Informuje agentura AP.
Záchranné složky v koksovně společnosti U.S. Steel v Clairtonu v Pensylvánii, kde došlo v pondělí k výbuchu.
Záchranné složky v koksovně společnosti U.S. Steel v Clairtonu v Pensylvánii, kde došlo v pondělí k výbuchu. | Foto: Gene Puskar

Okres Allegheny vyslal na místo neštěstí 15 sanitek na podporu záchranných složek ve městě. Hasiči na místě po výbuchu bojovali s plameny, zatímco ze zařízení stoupal hustý dým. Úřady vyzvaly místní obyvatele, aby nevycházeli ven a zavřeli všechna okna a dveře. Monitory podle nich nezaznamenaly, že by hladiny sazí a oxidu siřičitého překročily federální normy.

"Bylo to jako hrom," řekl televizi WTAE-TV stavební dělník Zachary Buday, který pracuje poblíž místa neštěstí. "Otřáslo to lešením, otřáslo mi to hrudníkem, otřáslo to budovou, a když jsme pak uviděli tmavý kouř stoupající z ocelárny, dali jsme si to dohromady a bylo nám jasné, že se stalo něco zlého," dodal muž.

Amy Sowersová, která v Clairtonu vyrostla a žije tam dodnes, uvedla, že byla v průběhu let svědkem několika incidentů v koksovně. Navzdory obavám o své zdraví si podle ní mnoho místních nemůže dovolit odstěhovat se.

Jako drátem do oka. Drony mířily na strategické systémy ruských okupantů na Krymu

Ukrajinec dron Vampire
1:30

Demokratický senátor a bývalý starosta nedalekého Braddocku John Fetterman výbuch označil za naprosto tragický a přislíbil podporu pracovníkům ocelárny, zatímco se budou potýkat s následky neštěstí.

Obrovský průmyslový komplex Clairton Coke Works, který leží v Clairtonu u řeky Monongahela 32 kilometrů jižně od Pittsburghu, je největší koksárna v Severní Americe. Je jedním ze čtyř hlavních závodů společnosti U.S. Steel v Pensylvánii, které zaměstnávají několik tisíc lidí.

V posledních letech se koksovna potýká s problémy ohledně znečišťování životního prostředí. V roce 2019 závod souhlasil se zaplacením 8,5 milionu dolarů (v dnešním kurzu přibližně 179 milionů korun) na urovnání soudního sporu. Společnost U.S. Steel se v rámci tohoto urovnání zavázala vynaložit 6,5 milionu dolarů na snížení emisí sazí a škodlivých pachů z koksárny.

Společnost čelila i dalším soudním sporům kvůli znečištění z provozu v Clairtonu, včetně těch, které ji obviňovaly z porušení zákonů o čistotě ovzduší, když v roce 2018 požár poškodil zařízení na kontrolu znečištění sírou.

Japonská ocelářská společnost Nippon Steel v červnu dokončila převzetí svého amerického konkurenta U.S. Steel. Transakci schválil americký prezident Donald Trump s podmínkou, že vláda Spojených států získá takzvanou zlatou akcii. Ta umožní vetovat řadu klíčových firemních rozhodnutí, například přesun produkce mimo USA.

Společnost U.S. Steel byla založena v roce 1901 a sídlí v Pensylvánii. Bývala symbolem americké ekonomické zdatnosti, v poslední době ale jen těžko drží krok se zahraniční konkurencí. Firma vlastní mimo jiné košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny.

 
Aktualizováno před 29 minutami
Aktualizováno před 44 minutami
před 52 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
před 1 hodinou
