Jeden člověk zahynul při explozi v koksovně ocelárny U.S. Steel u Pittsburghu

Okres Allegheny vyslal na místo neštěstí 15 sanitek na podporu záchranných složek ve městě. Hasiči na místě po výbuchu bojovali s plameny, zatímco ze zařízení stoupal hustý dým. Úřady vyzvaly místní obyvatele, aby nevycházeli ven a zavřeli všechna okna a dveře. Monitory podle nich nezaznamenaly, že by hladiny sazí a oxidu siřičitého překročily federální normy.
"Bylo to jako hrom," řekl televizi WTAE-TV stavební dělník Zachary Buday, který pracuje poblíž místa neštěstí. "Otřáslo to lešením, otřáslo mi to hrudníkem, otřáslo to budovou, a když jsme pak uviděli tmavý kouř stoupající z ocelárny, dali jsme si to dohromady a bylo nám jasné, že se stalo něco zlého," dodal muž.
Amy Sowersová, která v Clairtonu vyrostla a žije tam dodnes, uvedla, že byla v průběhu let svědkem několika incidentů v koksovně. Navzdory obavám o své zdraví si podle ní mnoho místních nemůže dovolit odstěhovat se.
Demokratický senátor a bývalý starosta nedalekého Braddocku John Fetterman výbuch označil za naprosto tragický a přislíbil podporu pracovníkům ocelárny, zatímco se budou potýkat s následky neštěstí.
Obrovský průmyslový komplex Clairton Coke Works, který leží v Clairtonu u řeky Monongahela 32 kilometrů jižně od Pittsburghu, je největší koksárna v Severní Americe. Je jedním ze čtyř hlavních závodů společnosti U.S. Steel v Pensylvánii, které zaměstnávají několik tisíc lidí.
V posledních letech se koksovna potýká s problémy ohledně znečišťování životního prostředí. V roce 2019 závod souhlasil se zaplacením 8,5 milionu dolarů (v dnešním kurzu přibližně 179 milionů korun) na urovnání soudního sporu. Společnost U.S. Steel se v rámci tohoto urovnání zavázala vynaložit 6,5 milionu dolarů na snížení emisí sazí a škodlivých pachů z koksárny.
Společnost čelila i dalším soudním sporům kvůli znečištění z provozu v Clairtonu, včetně těch, které ji obviňovaly z porušení zákonů o čistotě ovzduší, když v roce 2018 požár poškodil zařízení na kontrolu znečištění sírou.
Japonská ocelářská společnost Nippon Steel v červnu dokončila převzetí svého amerického konkurenta U.S. Steel. Transakci schválil americký prezident Donald Trump s podmínkou, že vláda Spojených států získá takzvanou zlatou akcii. Ta umožní vetovat řadu klíčových firemních rozhodnutí, například přesun produkce mimo USA.
Společnost U.S. Steel byla založena v roce 1901 a sídlí v Pensylvánii. Bývala symbolem americké ekonomické zdatnosti, v poslední době ale jen těžko drží krok se zahraniční konkurencí. Firma vlastní mimo jiné košické železárny U.S. Steel Košice, dříve Východoslovenské železárny.