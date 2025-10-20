Zahraničí

Vůbec první premiérka. Uzavřený pakt přibližuje Japonsko k historické chvíli

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Dosud vládní japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) se dohodla na vytvoření nové koaliční vlády s menší Stranou inovace (JIP). Informují o tom tiskové agentury s odvoláním na vedení JIP a japonská média, podle nichž podepíší lídři stran smlouvu ještě během pondělí. Jejich spolupráce přibližuje premiérské křeslo šéfce LDP Sanae Takaičiové, která se může stát první ženou v čele japonské vlády.
Sanae Takaičiová.
Sanae Takaičiová. | Foto: Reuters

"Dnes (v pondělí) podepíšeme dohodu pro vytvoření koaliční vlády," citovala agentura AFP předsedu JIP Hirofumiho Jošimuru. Formální akt je podle něho naplánován na 18:00 tokijského času (11:00 středoevropského letního času).

Japonskou vládní koalici předminulý týden po 26 letech kvůli sporům o financování stran opustila strana Komeitó, která se také rozhodla nepodpořit jmenování Takaičiové premiérkou. Její strana od té chvíle hledala možného vládního partnera. Podle informací agentury Kjódó se JIP rozhodla po vstřícných programových krocích učiněných LDP premiérku při hlasování v parlamentu plánovaném na úterý podpořit. Dosud se hovořilo o tom, že menší strana ve vládě mít ministry nechce, nyní však JIP poprvé veřejně informovala o vytvoření vládní koalice.

LDP v Japonsku vládla téměř celou poválečnou éru. Její první šéfkou se před dvěma týdny stala exministryně hospodářské bezpečnosti a vnitra Takaičiová. Zprvu se zdálo, že bude bez potíží oběma komorami paramentu zvolena premiérkou, odchod Komeitó však situaci zkomplikoval.

 
