Zahraničí

Stíhejte Trumpa, žádá OSN kolumbijský prezident. vyčítá mu smrt mladých lidí

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Kolumbijský prezident Gustavo Petro v úterý na půdě OSN požádal o zahájení trestního řízení proti jeho americkému protějšku Donaldu Trumpovi poté, co americké lodě zničily tři plavidla v Karibiku. Ta podle Washingtonu přepravovala drogy a Petro se domnívá, že na nich byli mimo jiné Kolumbijci.
Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump | Foto: Reuters

Spojené státy v posledních týdnech výrazně posílily přítomnost svého námořnictva v Karibiku u venezuelských břehů, kam vyslaly několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Americké lodě od začátku září potopily tři plavidla, která podle Trumpa patřila venezuelským pašerákům drog.

Související

Na Kima to prý zabralo. Trump je na Putinův jaderný poker připraven, říká Kellogg

Keith Kellogg
0:55

Trump dal podle Petra rozkaz k útoku na plavidla, což vedlo ke smrti "mladých lidí, kteří se snažili utéct před chudobou a kteří se nemohli bránit". Podle agentury zemřelo nejméně 14 lidí a Petro má podezření, že někteří z nich byli kolumbijské národnosti.

"Říkají, že rakety v Karibiku byly určeny k boji proti obchodu s drogami. To je lež! Musí být zahájeno trestní řízení proti americkým představitelům, včetně tomu hlavnímu, který vydal rozkaz, prezidentu Trumpovi," řekl Petro. "Velcí šéfové (drogového) kartelu žijí v Miami (na Floridě), kde jsou sousedy prezidenta Spojených států," dodal kolumbijský prezident. Trump má na Floridě svou rezidenci.

Související

"Krajně levicová pohroma." Trump prohlásil hnutí Antifa za teroristickou organizaci

Antifa

USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle úzké vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Donalda Trumpa ochladly. Washington minulý týden Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.

Nadměrnou posílenou vojenskou přítomnost USA v Karibiku minulý pátek kritizovala kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Villavicenciová, podle níž se státy v Latinské Americe obávají možné vojenské intervence proti Venezuele. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy proti jeho zemi chystají agresi, podle Washingtonu je ale Maduro zapojen do řízení drogových kartelů.

 
Mohlo by vás zajímat

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
12 fotografií

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel

Rusko dostalo od Pavla tvrdě „naloženo“. Muž Kremlu během prezidentova projevu odešel
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Donald Trump Kolumbie Drogy USA NATO pašování

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy

"Rychle utíkejte!" Tajfun Ragasa přiměl dva miliony lidí opustit své domovy
Prohlédnout si 12 fotografií
Lidé mířili do supermarketů, kde rychle mizely zásoby, protože se obávali, že obchody zůstanou dva dny zavřené. Obyvatelé přelepovali okna v bytech i obchodech, aby alespoň částečně snížili riziko rozbití skla.
Ragasa s větrem dosahujícím rychlosti až 220 km/h představuje „vážnou hrozbu pro pobřeží provincie Kuang-tung“, sousedící s hongkongskou metropolí, uvedla hongkongská observatoř.
před 3 minutami
Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Krejčí je Rolls-Royce. A monstrum. Okouzlení Vlci už chtějí z Čecha kapitána

Ladislav Krejčí se v dresu Wolves blýskl skvělým výkonem proti Evertonu a ohlasy na jeho příchod přecházejí z počáteční nejistoty až k prudké euforii.
před 4 minutami

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod

Odešel symbol krásy i modernity. Cardinalovou filmový průmysl donutil zatajit porod
Prohlédnout si 12 fotografií
Claudia Cardinalová Claudia Cardinalová ve filmu Růžový panter (1963).
Claudia Cardinalová a Jean-Paul Belmondo v roce 1960.
Aktualizováno před 12 minutami
"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

"Banda břídilů!" Trump soptí, talk show Jimmyho Kimmela se vrátila na obrazovky

Talk show Jimmyho Kimmela, kterou ABC dočasně stáhla po moderátorových komentářích k atentátu na aktivistu Charlieho Kirka, se vrátila do vysílání.
Aktualizováno před 15 minutami
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

ŽIVĚ
"Putin se bojí, bez Číny je Rusko ničím." Zelenskyj varoval i NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 26 minutami
"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

"Ano, prohlašuji vinu," řekl Kos obžalovaný v kauze Dozimetr. Soud právě rozhoduje

Kvůli korupční kauze skončil v roce 2022 ve funkci nejen tehdejší náměstek pražského primátora Hlubuček.
před 28 minutami
Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Ať platy vzrostou o sedm procent, hůř odměňovaným pak o 13, žádá šéfodborář

Vláda na minulém jednání na začátku září nabídla růst tarifních platů o pět procent a hůř odměňovaným o sedm procent.
Další zprávy