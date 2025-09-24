Stíhejte Trumpa, žádá OSN kolumbijský prezident. vyčítá mu smrt mladých lidí

Spojené státy v posledních týdnech výrazně posílily přítomnost svého námořnictva v Karibiku u venezuelských břehů, kam vyslaly několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Americké lodě od začátku září potopily tři plavidla, která podle Trumpa patřila venezuelským pašerákům drog.
Trump dal podle Petra rozkaz k útoku na plavidla, což vedlo ke smrti "mladých lidí, kteří se snažili utéct před chudobou a kteří se nemohli bránit". Podle agentury zemřelo nejméně 14 lidí a Petro má podezření, že někteří z nich byli kolumbijské národnosti.
"Říkají, že rakety v Karibiku byly určeny k boji proti obchodu s drogami. To je lež! Musí být zahájeno trestní řízení proti americkým představitelům, včetně tomu hlavnímu, který vydal rozkaz, prezidentu Trumpovi," řekl Petro. "Velcí šéfové (drogového) kartelu žijí v Miami (na Floridě), kde jsou sousedy prezidenta Spojených států," dodal kolumbijský prezident. Trump má na Floridě svou rezidenci.
USA a Kolumbie jsou spojenci, obvykle úzké vztahy obou zemí ale po lednovém nástupu Donalda Trumpa ochladly. Washington minulý týden Kolumbii odebral status spojence v boji proti drogám, což může Bogotu připravit o stovky milionů dolarů americké vojenské pomoci.
Nadměrnou posílenou vojenskou přítomnost USA v Karibiku minulý pátek kritizovala kolumbijská ministryně zahraničí Rosa Villavicenciová, podle níž se státy v Latinské Americe obávají možné vojenské intervence proti Venezuele. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že Spojené státy proti jeho zemi chystají agresi, podle Washingtonu je ale Maduro zapojen do řízení drogových kartelů.