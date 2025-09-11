Zahraničí

Kdysi dávno na Marsu. Vozítko NASA objevilo potenciální stopy zašlého života

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vzorek, který získalo vozítko Perseverance (Vytrvalost) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na planetě Mars, obsahuje možné stopy dávného mikrobiálního života. Uvádí to studie zveřejněná v prestižním časopise Nature.
Vozítko Perseverance (Vytrvalost) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na planetě Mars.
Vozítko Perseverance (Vytrvalost) amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) na planetě Mars. | Foto: Reuters

Autoři ale upozorňují, že nalezené sloučeniny mohou vznikat i bez přítomnosti živých organismů, napsaly agentury AP a Reuters.

Několik miliard let starý vzorek nesoucí možné stopy života získalo vozítko v roce 2024. Vědci na něm objevili minerály vivianit a greigit, které mohly vzniknout díky chemické reakci mezi bahnem na vzorku a organickou hmotou.

"Reakce se zřejmě odehrály krátce poté, co se bahno usadilo na dně jezera," uvedl hlavní autor studie Joel Hurowitz z univerzity ve Stony Brooku. "Na Zemi jsou takové reakce, při nichž se organická hmota a chemické sloučeniny v bahně spojují a vytvářejí nové minerály, například vivianit a greigit, často poháněné činností mikroorganismů," dodal.

Nález minerálů ale neumožňuje jasně potvrdit přítomnost mikrobiálního života. "Existují chemické procesy, které vedou k podobným reakcím bez přítomnosti biologie. Ty nemůžeme pouze z dat dostupných z vozítka vyloučit," doplnil Hurowitz.

Vozítko Perseverance přistálo na Marsu v roce 2021 a od té doby zkoumá kráter Jezero na severní polokouli planety. V oblasti, která byla kdysi zaplavená vodou, má hledat stopy dávného života. Vozítko sbírá vzorky kamenů a jemnozrnných nezpevněných hornin označovaných jako regolit. Následně je může díky své výbavě analyzovat.

Vozítko vyslala NASA na Mars s dlouhodobým cílem sbírat vzorky, které úřad později dopraví zpět na Zemi. Vědci uvedli, že pouze na Zemi budou moci definitivně potvrdit původ minerálů a tak i možnou přítomnost života. Původně chtěl americký úřad dopravit vzorky zpět na Zemi na začátku příští dekády, nicméně kvůli rostoucím nákladům to bude možné až ve 40. letech tohoto století.

Mars pravděpodobně v dávné historii nebyl tak nehostinný, jako je dnes. Vědci pracují s teoriemi, že na jeho povrchu byla voda a že v kráteru Jezero mohly kdysi žít mikrobiální organismy. Vodní plocha podle nich vznikla před 3,5 miliardy let.

 
