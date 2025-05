Nepřítele porazíme! Pravnoučata vítězství pochodovala na vojenské přehlídce

Ve Vladivostoku v neděli pochodovalo na 1500 školáků z celého Přímořského kraje na břehu Tichého oceánu. Připomínali si tím 80 let od vítězství v druhé světové válce, mezi dětmi se přitom objevily i různé vojenské jednotky, včetně vojáků válčících na Ukrajině. Přehlídku z tribuny sledovaly i děti ze Severní Koreje.

"Zpívali jsme, byli jsme vybráni našimi třídami, připravovali jsme se na pochodování. Je to zodpovědná práce," říká malá holčička ve vojenském oblečení. "Každý den jsme trénovali, cvičili jsme," popisuje přípravu další.

1:35 Na letošní přehlídku se vybrané děti ve Vladivostoku a okolí poctivě připravovaly řadu měsíců. | Video: Telegram/Oleg Kožemjak

V neděli se v ruském Vladivostoku na břehu Tichého oceánu konala vojenská přehlídka. To je v Rusku v těchto dnech běžné, země si připomíná výročí 80 let od vítězství v takzvané Velké vlastenecké válce. To je ruské označení druhé světové války od chvíle, kdy v roce 1941 změnili stranu - a místo nacistů začali spolupracovat se Spojenci.

Tato vojenská přehlídka však byla v něčem jiná. V koloně totiž vedle vojáků pochodovalo na 1500 žáků základních škol z ruského Přímořského kraje. Na událost se poctivě připravovaly řadu měsíců. Měly totiž zastupovat různé jednotky: motostřelce, tankisty, raketometčíky, dělostřelce, ženisty, spojaře, pohraničníky, námořníky, pěšáky či výsadkáře. Spolu s nimi se ovšem pochodu zúčastnili bývalí i aktivní ruští vojáci.

"Dnes budou v přehlídkových plucích pochodovat děti, jejichž otcové bojují na frontě. Jsme právem hrdí na odvahu a statečnost našich bojovníků a víme jistě, že stejně jako v roce 1945 bude nepřítel poražen a vítězství bude naše," burácel do mikrofonu při zahájení přehlídky místní gubernátor Oleg Kožemjako se svatojiřskou stuhou na prsou a pravoslavným knězem po boku.

Mezi diváky na tribuně bylo i několik desítek školáků z KLDR. Ostatně jen o pár dnů dříve Rusko oficiálně uznalo, že společně s ruskými vojáky se "speciální vojenské operace" - tak tamní úřady označují válku proti Ukrajině - účastní i severokorejští vojáci.

"Prokázali odvahu a statečnost, společně se svými ruskými bratry ve zbrani. Vždy budeme vděčni korejským bojovníkům, kteří čestně splnili své poslání," ocenil severokorejské spojence gubernátor Kožemjako.

Obyvatelka města Primorsk Olga řekla webu Veter (Vítr), že její dcera, která se přehlídky zúčastnila, zastupovala námořní letectvo. Dívčin otec prý nyní bojuje na Ukrajině. "Jsem velmi hrdá, že naše dcera měla tu čest zúčastnit se této přehlídky!" uvedla.

Děti připravovali učitelé a důstojník se zkušenostmi s válkou na Ukrajině, který je pak vedl v čele průvodu. Podle Olgy úřady zaplatily autobusy na cesty na zkoušky a ušití dětských uniforem. Ona sama prý pomáhala dětem naučit se správně pochodovat a zpívat. Fotografie a videa z přehlídky pak zaslala otci dívky - přímo do první linie.

Přehlídka s názvem Pravnoučata vítězství ovšem není jediná akce, která se v souvislosti s oslavami 80. výročí konce 2. světové války v Rusku koná. Hlavní a nejznámější bude přehlídka 9. května na moskevském Rudém náměstí. Účast na ní letos potvrdili také například slovenský premiér Robert Fico, maďarský premiér Viktor Orbán nebo srbský prezident Aleksandar Vučić. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se následně nechal slyšet, že Ukrajina účastníkům přehlídky "nemůže garantovat bezpečnost".