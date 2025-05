Kim si s Ukrajinou počkal na pravý moment. Nemá smysl skrývat pravdu, došlo i Kremlu

I když se od loňského podzimu objevovaly zprávy, že Severní Korea vyslala vojáky na podporu Ruska ve válce proti Ukrajině a zároveň se o tom hromadily i důkazy, ruské i severokorejské vlády mlčely. To se změnilo před týdnem. V pravděpodobně koordinovaném kroku nejprve Moskva a poté Pchjongjang oficiálně uznaly, že severokorejské jednotky ve válce bojovaly.

Náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov na konci dubna řekl, že severokorejské jednotky v Kurské oblasti poskytly "velkou pomoc". Tímto krokem Rusko poprvé veřejně uznalo, že se severokorejští vojáci zúčastnili bojů na Ukrajině. Ve stejný den mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na Telegramu napsala, že severokorejské síly bojovaly "bok po boku a ve stejných zákopech" jako ty ruské.

O pár dní později zveřejnila Severokorejská státní tisková agentura KCNA informaci, že se její síly připojily k ruským jednotkám ve válce proti Ukrajině. Severokorejský vůdce Kim Čong-un označil operaci v Kurské oblasti za "posvátnou misi" a nasazené jednotky označil za "hrdiny" a "symboly cti našeho národa". Krátce poté Kreml zveřejnil prohlášení prezidenta Vladimira Putina, v němž poděkoval Korejské lidové armádě a Kimovi osobně.

Proč politici Ruska i Severní Koreje tak dlouho čekali s potvrzením, že severokorejské jednotky bojují ve válce? Podle politického analytika Fjodora Krašeninnikova mohlo k prodlení dojít přímo na žádost Pchjongjangu.

"Mají svou vlastní vnitřní logiku - vlastní propagandu, vlastní ideologii. Potřebovali to napasovat do svých domácích sdělení. Myslím, že požádali Rusy, aby to nevytahovali. A jakmile přišli na to, jak to otočit doma, rozhodli se, že nastal čas říct: 'Ano, to jsme byli my'," vysvětlil Krašeninnikov pro ruské liberální a opoziční noviny Novaja Gazeta Evropa.

Politický analytik naznačil, že oznámení mohlo načasováním souviset také s ruskou přehlídkou ke Dni vítězství 9. května. Pokud se na něm plánuje vystoupení severokorejských vojáků, dávalo by smysl formálně uznat jejich roli ve válce, vysvětlil s tím, že severokorejská propaganda je "hluboce triumfalistická".

"Korejská armáda nemůže prohrát. Kim se nemůže mýlit. Takže teď budou korejskému lidu říkat, že jejich hrdinní dobrovolníci nebo vojáci pomohli Rusku - a že všechny porazili," řekl. "Ve skutečnosti si myslím, že řeknou, že porazili Američany," dodal.

Krašeninnikov poznamenal, že toto zarámování zapadá do dlouhodobého narativu severokorejské propagandy, která zemi vykresluje jako národ stojící proti Spojeným státům. "Nese se to v duchu: my jsme hrdinové, my jsme ti silní. A podívejte - dokonce i Rusko nás respektuje a váží si našeho vůdce," popsal.

Andrej Lankov, odborník na Koreu a profesor na univerzitě Kookmin v Soulu, s tímto do značné míry souhlasí. "Moskva rychle dospěla k závěru, že nemá smysl skrývat pravdu, takže období mlčení netrvalo dlouho," řekl.

Stejně jako Krašeninnikov se domnívá, že oficiální oznámení pravděpodobně souvisí s nadcházejícím ruským svátkem Dne vítězství - symbolickou příležitostí, která se hodí k tomu vypustit formální vyjádření. Poznamenal také, že kolují spekulace, že by se Kim Čong-un mohl přehlídky osobně zúčastnit.

Vedoucí vědecký pracovník Centra korejských studií Ruské akademie věd Jevgenij Kim poukázal na operaci v Kurské oblasti. Podle něj šlo o pravděpodobný bod obratu pro uznání role Severní Koreje ve válce. "V určitém okamžiku nám sdělí i to, kolik Severokorejců se skutečně války zúčastnilo," uzavřel.

