Venezuelský boj o vakcínu. Maduro má slíbené dávky, zaplatit je ale může jen Guaidó

Vakcína proti covidu-19 se stala předmětem politického boje opozice a autoritářské vlády ve Venezuele, která se už několik let potýká s ekonomickou, humanitární i politickou krizí. Tato jihoamerická země má slíbeno 1,4 milionu až 2,4 milionu dávek vakcíny od firmy AstraZeneca v rámci programu COVAX Světové zdravotnické organizace (WHO), musí však za ně zaplatit do úterka, píše agentura Reuters.

Madurova vláda ale nemá přístup k venezuelským financím v některých zahraničních bankách, kde jí zdroje kvůli porušování lidských práv a principů demokracie zmrazily USA, Portugalsko a Británie. Tyto finance ale může použít opoziční lídr Juan Guaidó, jehož šest desítek zemí od roku 2019 uznalo za prozatímního prezidenta Venezuely do svobodných voleb. Guaidó ve středu prohlásil, že venezuelské finance v USA by mohly být na zaplacení vakcíny použity, ale že Madurova vláda s ním nechce na očkovací kampani spolupracovat. "Problém nejsou fondy, ale diktátorská propaganda," řekl. Vyjádřil též pochybnosti stran schopnosti Madurova kabinetu distribuovat vakcínu, která musí být uchovávána při nízkých teplotách. "Nebyli schopni rozvážet ani šunku (v potravinových balíčcích o Vánocích) a teď budou chtít distribuovat vakcínu proti covidu-19? Rovněž nedokázali zajistit ani dostatečné testování na koronavirus," dodal Guaidó. Připomněl také, že Madurova vláda několik let odmítala zahraniční humanitární pomoc a tvrdila, že v zemi žádná humanitární krize není. Na cestě je vakcína Sputnik, tvrdí Maduro Zástupce Panamerické zdravotnické organizace (PAHO) ve Venezuele Paolo Balladelli v úterý na Twitteru napsal, že 1,425 milionu až 2,4 milionu dávek vakcíny od firmy AstraZeneca může dorazit do Venezuely už koncem tohoto měsíce, pokud ale země zaplatí do 9. února. Částku nicméně neuvedl. Venezuela, která má asi 30 milionů obyvatel, je jednou ze 37 zemí Latinské Ameriky a karibské oblasti, které mají v první fázi vyčleněno v rámci programu COVAX celkem 35,3 milionu dávek. Deset států za ně nemusí vzhledem ke svým ekonomickým problémům zaplatit, uvedla v neděli PAHO. Maduro tvrdí, že dohodl se svým spojencem Moskvou dodávku 10 milionů dávek ruské vakcíny Sputnik V, s níž od dubna chystá hromadné očkování. Související Vakcíny a politika: Ukrajina nechce ruskou, Írán americkou. Srbsko bere všechny Venezuela se už několik let potýká s ekonomickou krizí, způsobenou dílem propadem světových cen ropy a dílem socialistickou hospodářskou politikou vlády, kterou opozice viní i ze zpronevěry státních financí. Kvůli nedostatku základních potravin, který vláda částečně supluje přídělovým systémem, a kvůli represím režimu uteklo ze země několik milionů lidí. Od ledna 2019 má Venezuela dva prezidenty (klíčovou podporu armády má ale Maduro) a od letošního ledna i dva parlamenty. Ten oficiální ovládá Madurova socialistická strana, která při velmi nízké účasti a bojkotu velké části opozice vyhrála prosincové parlamentní volby. Dál ale funguje z velké části i starý parlament vzešlý z voleb v prosinci 2015, v nichž vyhrála opozice a jehož činnost Maduro pět let blokoval.