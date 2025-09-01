Zahraničí

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident jihoamerické země Nicolás Maduro v reakci na soustředění amerických lodí v Karibiku.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro. | Foto: Reuters

Maduro podle řekl, že Venezuela je mírumilovná země, ale neskloní se před hrozbami. USA podle něj usilují o změnu venezuelského režimu.

Spojené státy v jižním Karibiku a v okolních vodách více než obvykle soustředí lodě svého námořnictva. Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. USA tvrdí, že plavidla jsou v oblasti kvůli hrozbě, kterou představují latinskoamerické drogové gangy.

"Venezuela čelí největší hrozbě, jakou náš kontinent zažil za posledních 100 let: osm lodí s 1200 raketami a ponorkou cílí na Venezuelu. To je neodůvodnitelná, nemorální, absolutně zločinná a krvavá hrozba," řekl Maduro podle agentury AFP v Caracasu při dnešním setkání se zahraničními novináři, které média označují za vzácné.

Americké úřady tvrdí, že autoritářský prezident Maduro je zapojen do pašování kokainu do Spojených států a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun). Spojené státy neuznávají Madura jako prezidenta Venezuely.

 
