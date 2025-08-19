Maduro v reakci na hrozby USA oznámil nasazení milionů milicionářů v Karibiku

"Tento týden spustím speciální plán s více než 4,5 miliony členů milicí zaručujících pokrytí celého území státu. Jde o vycvičené, aktivované a ozbrojené milice," prohlásil v televizi Maduro.
Obvinil Washington z "přihřívání prohnilých hrozeb" a burcoval k obraně vlasti: "Pušky a rakety pro rolnictvo! Pro obranu území, svrchovanosti a míru ve Venezuele! Rakety a zbraně pro dělnickou třídu, aby bránila vlast!"
Agentura AFP připomněla, že USA zdvojnásobily odměnu za Madurovo dopadení na 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun).
Venezuelské milice, které založil zesnulý Madurův předchůdce v čele režimu Hugo Chávez, se podle oficiálních zdrojů skládají z přibližně pěti milionů lidí, civilistů i záložníků, podléhají armádnímu velení.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio minulý týden potvrdil nasazení amerických námořních a vzdušných sil v Karibiku do operace proti narkotikům. Stalo se tak krátce poté, co americká administrativa zdvojnásobila odměnu za Madura, který podle americké ministryně spravedlnosti Pamely Bondiové spolupracuje se zločineckými skupinami a má příjmy z prodeje drog.
msk