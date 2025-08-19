Zahraničí

Maduro v reakci na hrozby USA oznámil nasazení milionů milicionářů v Karibiku

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Venezuelský prezident Nicolás Maduro prohlásil, že nasadí po celé zemi 4,5 milionu příslušníků provládních milicí, aby čelili hrozbám Spojených států ohledně nasazení amerických sil v Karibiku.
Venezuelský prezident Nicolás Maduro
Venezuelský prezident Nicolás Maduro | Foto: Reuters

"Tento týden spustím speciální plán s více než 4,5 miliony členů milicí zaručujících pokrytí celého území státu. Jde o vycvičené, aktivované a ozbrojené milice," prohlásil v televizi Maduro.

Obvinil Washington z "přihřívání prohnilých hrozeb" a burcoval k obraně vlasti: "Pušky a rakety pro rolnictvo! Pro obranu území, svrchovanosti a míru ve Venezuele! Rakety a zbraně pro dělnickou třídu, aby bránila vlast!"

Agentura AFP připomněla, že USA zdvojnásobily odměnu za Madurovo dopadení na 50 milionů dolarů (téměř 1,1 miliardy korun).

