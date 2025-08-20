Zahraničí

Vědci objevili za použití teleskopu Jamese Webba další měsíc planety Uran

před 3 hodinami
Vědci objevili za použití teleskopu Jamese Webba další měsíc planety Uran, oznámil americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA).
Uran s prstenci, ilustrační snímek.
Uran s prstenci, ilustrační snímek. | Foto: NASA, ESA, CSA, STScI.

Jde v pořadí o devětadvacátý identifikovaný měsíc této planety, zřejmě ale není poslední. Při předchozích pozorováních vědci měsíc nezaznamenali zřejmě kvůli jeho malým rozměrům.

Průměr nového měsíce podle odhadu vědců činí sotva deset kilometrů. "Nový měsíc je menší a méně patrný než nejmenší z dříve známých vnitřních měsíců," uvedl Matthew Tiscareno z vědeckého týmu, který se na objevu podílel.

Právě malé rozměry jsou zřejmě důvodem, proč si měsíce nevšimla sonda Voyager 2, která pořídila snímky Uranu zhruba před 40 lety, ani další dřívější pozorování této planety.

"Žádná další planeta nemá tolik malých vnitřních měsíců jako Uran," uvedl Tiscareno. Podle vědců tak zřejmě počet objevených měsíců není konečný.

Nový měsíc zatím nemá oficiální název - ten musí schválit Mezinárodní astronomická unie (IAU). Obvykle však měsíce Uranu dostávají názvy podle jmen postav z her anglického spisovatele Williama Shakespearea a z díla anglického básníka Alexandera Popea.

Uran je sedmá planeta od Slunce, od Země je vzdálený 2,6 miliardy až 3,2 miliardy kilometrů, v závislosti na poloze obou planet. Tento ledový obr je čtyřikrát širší než planeta Země a kromě prstenců ho obklopuje i 29 měsíců různé velikosti. Od ostatních planet Sluneční soustavy se Uran liší jedinečnou rotací; otáčí se na bok a kolem Slunce obíhá jako kutálející se míč. Proto se na snímcích zdá, že je Uran obklopený svými prstenci jako střed terče.

 
