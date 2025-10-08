Zahraničí

Stíhačky, tanky, požáry. Jak válka na Ukrajině přispívá ke klimatické krizi

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ruská invaze na Ukrajinu způsobila od roku 2022 emise skleníkových plynů odpovídající tomu, kolik za rok společně vyprodukují Rakousko, Maďarsko, Česko a Slovensko. Vyplývá to ze studie Iniciativy pro výpočet skleníkových plynů v důsledku válek, na niž ve středu upozornila agentura DPA. Ruská válka proti Ukrajině si vyžádala nejen desítky tisíc lidských životů, ale i těžce zasáhla přírodu a klima.
Následky ruských útoků na Ukrajině. Ilustrační foto.
Následky ruských útoků na Ukrajině. Ilustrační foto. | Foto: X/Gerashchenko_en

Podle studie činí celkové emise z války na Ukrajině v současné době 237 milionů tun oxidu uhličitého. Třetina emisí skleníkových plynů je způsobena samotnými bojovými operacemi. Například tanky a stíhačky spotřebovávají velké množství nafty a leteckého paliva kerosinu.

Dalšími zdroji znečištění skleníkovými plyny v důsledku války jsou pak požáry lesů a porostu. Většina z nich vzplála v blízkosti frontových linií nebo v pohraničních oblastech. Podle údajů byla v roce 2024 spálená plocha více než dvacetkrát větší než průměr v letech 2006 až 2021. Léto 2024 bylo na Ukrajině podle vědců také neobvykle suché, což napomáhalo šíření lesních požárů.

Související

"Rusové spáchali zločin gigantických rozměrů." Ukrajinský zajatec a aktivista vypráví

Ukrainian prisoners of war (POWs) gather after a swap at an unknown location in Ukraine

"Rok 2024 vyniká jako znepokojivý příklad ničivého cyklu, ve kterém se klimatické změny a ozbrojené konflikty vzájemně posilují a urychlují globální oteplování," uvedli autoři studie.

Podle výpočtu iniciativy bylo během tří let války v důsledku ostřelování velkých ropných skladů a rafinerií a ukrajinské energetické infrastruktury uvolněno přibližně 17 milionů tun oxidu uhličitého.

Mnoho letů, například z Evropy do Asie, se také musí vyhnout ukrajinskému vzdušnému prostoru a Sibiři, což enormně prodlužuje letové trasy. Ve srovnání se situací před invazí tím letecké společnosti vyprodukují 20 milionů tun oxidu uhličitého navíc, tvrdí vědci.

 
Mohlo by vás zajímat

I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

Desítky mrtvých. Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu

Desítky mrtvých. Barmská armáda bombardovala buddhistickou oslavu

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici

Bezpečný přístav přitahuje. Cena zlata k okamžitému dodání pokořila významnou hranici
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ukrajina Rusko příroda Ruský útok na Ukrajinu 2022

Právě se děje

před 2 minutami
Drama pod Everestem. Stovky horolezců, které uvěznila vánice, jsou už v bezpečí

Drama pod Everestem. Stovky horolezců, které uvěznila vánice, jsou už v bezpečí

Stovky horolezců, které vánice uvěznily na Mount Everestu, jsou už v bezpečí.
před 4 minutami
Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Zrušit pětiprocentní klauzuli pro vstup do sněmovny? Ústavní soud návrh smetl

Pětiprocentní hranice pro vstup do Parlamentu je součástí české právní úpravy od 90. let minulého století a opakovaně obstála i před Ústavním soudem.
Aktualizováno před 11 minutami
"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

"Mlčte už o vládě," vzkázal Babiš SPD a Motoristům. Stanovil klíčový termín

Babiš věří, že do prvního zasedání sněmovny, které prezident Petr Pavel svolal na 3. listopadu, bude hotova koaliční smlouva.
před 27 minutami

Překvapí cenou i zvláštními nápady. Levná Tesla bude nakonec možná až moc laciná

Překvapí cenou i zvláštními nápady. Levná Tesla bude nakonec možná až moc laciná
Prohlédnout si 26 fotografií
Tesla odhalila najednou hned dvě levné verze stávajících modelů s označením Standard.
První vychází z Modelu 3 a stojí v přepočtu od 771 tisíc korun. Zatím se nabízí v USA, v českém konfigurátoru chybí.
před 31 minutami
Nosková - Ósakaová. Rozjetá Češka mučí i světovou superstar, drama první sady vrcholí

ŽIVĚ
Nosková - Ósakaová. Rozjetá Češka mučí i světovou superstar, drama první sady vrcholí

Sledujte online přenos z utkání druhého kola turnaje ve Wu-chanu mezi Lindou Noskovou a Naomi Ósakaovou. Zápas vysílá živě stanice CANAL+ Sport 2.
Aktualizováno před 33 minutami
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

ŽIVĚ
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

"Atentát byl teroristickým činem." Ficův advokát se u soudu shodl s žalobkyní

Slovenský premiér Robert Fico tvrdí, že atentátník Juraj Cintula, který ho loni zranil, spáchal teroristický útok. Ficův zástupce to řekl u soudu.
Další zprávy