Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, zatím se ho nepodařilo kontaktovat. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD.
Policie podle Deníku N zasahovala také v hlavní budově ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí. Mluvčí resortu Roman Chrenčík serveru řekl, že si kriminalisté vyžádali podklady k některým dotacím, nikoho na ministerstvu podle něj nezadrželi.
"Celá věc se týká žadatele o dotace," sdělil mluvčí. Mezi zadrženými není podle deníku ani žádný pracovník ŘSD.
"V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze). Ke konkrétním místům se vyjadřovat nemůžeme. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nelze poskytnout," uvedla policie na síti X.
1/2 V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze).— Policie ČR (@PolicieCZ) November 11, 2025
Zásah v pardubických vodárnách
Mimo pražského sídla ŘSD a krajské pobočky v Hradci Králové zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od časného rána také v pardubických vodárnách. Prohledává tam kancelář jednoho z členů představenstva, řekl ředitel VaK Pardubice František Masař.
Podle informací ČTK jde o předsedu představenstva, kterým je Leoš Malina, ten má vypnutý telefon.
Jde patrně o kauzy od roku 2015 do současnosti. "Podepsal jsem mlčenlivost, tak nevím, co mohu říct. Ráno kolem šesté mně volali. Nechtějí nás pustit do kanceláří. Asi v tom figurujeme jenom nějak okrajově, tím, že dotyčný seděl u nás, tak zasahují i u nás," řekl Masař.
O zásahu v Hradci Králové informoval server iROZHLAS. Podle zpravodaje ČTK je dnes dopoledne před sídlem hradeckého ŘSD klid, před budovou stojí jedno neoznačené auto. Před budovou ŘSD v Praze na Kačerově je podle zpravodajů ČTK zaparkovaná civilní policejní dodávka.
"ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace," řekl Rýdl.
"Dokumentace se týká jedné specifické krajské správy ŘSD s tím, že se týká konkrétních zakázek, takzvaných zakázek malého rozsahu, nikoliv velkých staveb, a to v oblasti správy a údržby stávající silniční sítě," doplnil dopoledne. O kterou správu se jedná - ani žádné další informace podle svých slov na základě konzultace s policisty sdělit nemůže.
"Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích," potvrdil zásah mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně 1500 kilometrů dálnic a téměř 6000 kilometrů silnic první třídy. Krajský úřad Pardubického kraje byl dnes podle mluvčího Dominika Bartáka osloven pro poskytnutí informace k dotacím několika obcím a poskytuje maximální součinnost včetně všech vyžádaných podkladů.
"Představitelé samosprávy kraje nebyli nikým v této věci kontaktováni ani dotazováni, informace tak poskytují pouze zaměstnanci úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje je od počátku spolupracujícím partnerem a je nadále připraven poskytnout plnou součinnost. Bližší informace nejsme s ohledem na probíhající šetření oprávněni poskytnout," řekl Barták.