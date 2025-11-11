Zahraničí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

ČTK ČTK
Aktualizováno před 7 minutami
Policie v souvislosti s úterním zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové a také v Pardubickém kraji, zadržela 11 lidí. Podle informací Deníku N některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Stehlík

Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích, zatím se ho nepodařilo kontaktovat. Mluvčí ŘSD Jan Rýdl řekl, že si policisté vyžádali dokumentaci týkající se zakázek malého rozsahu na údržbu komunikací jedné z krajských správ ŘSD.

Policie podle Deníku N zasahovala také v hlavní budově ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí. Mluvčí resortu Roman Chrenčík serveru řekl, že si kriminalisté vyžádali podklady k některým dotacím, nikoho na ministerstvu podle něj nezadrželi.

"Celá věc se týká žadatele o dotace," sdělil mluvčí. Mezi zadrženými není podle deníku ani žádný pracovník ŘSD.

"V souvislosti s prověřováním veřejných zakázek provádí NCOZ na různých místech České republiky úkony trestního řízení (zejména v Královéhradeckém kraji, v Pardubickém kraji a v Praze). Ke konkrétním místům se vyjadřovat nemůžeme. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nelze poskytnout," uvedla policie na síti X.

Zásah v pardubických vodárnách

Mimo pražského sídla ŘSD a krajské pobočky v Hradci Králové zasahuje Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) od časného rána také v pardubických vodárnách. Prohledává tam kancelář jednoho z členů představenstva, řekl ředitel VaK Pardubice František Masař.

Podle informací ČTK jde o předsedu představenstva, kterým je Leoš Malina, ten má vypnutý telefon.

Jde patrně o kauzy od roku 2015 do současnosti. "Podepsal jsem mlčenlivost, tak nevím, co mohu říct. Ráno kolem šesté mně volali. Nechtějí nás pustit do kanceláří. Asi v tom figurujeme jenom nějak okrajově, tím, že dotyčný seděl u nás, tak zasahují i u nás," řekl Masař.

O zásahu v Hradci Králové informoval server iROZHLAS. Podle zpravodaje ČTK je dnes dopoledne před sídlem hradeckého ŘSD klid, před budovou stojí jedno neoznačené auto. Před budovou ŘSD v Praze na Kačerově je podle zpravodajů ČTK zaparkovaná civilní policejní dodávka.

Související

Havlíček o Kupkovi: Na to, co si vymyslel, jednoduše nemáme

Lídr hnutí ANO v Praze Karel Havlíček tvrdí, že podle stranických průzkumů se v Praze přibližují preferencím koalice Spolu.

"ŘSD dnes od rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace," řekl Rýdl.

"Dokumentace se týká jedné specifické krajské správy ŘSD s tím, že se týká konkrétních zakázek, takzvaných zakázek malého rozsahu, nikoliv velkých staveb, a to v oblasti správy a údržby stávající silniční sítě," doplnil dopoledne. O kterou správu se jedná - ani žádné další informace podle svých slov na základě konzultace s policisty sdělit nemůže.

"Mohu pouze uvést, že náš útvar Národní centrála proti organizovanému zločinu dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích," potvrdil zásah mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

ŘSD je státní příspěvková organizace, stará se o přibližně 1500 kilometrů dálnic a téměř 6000 kilometrů silnic první třídy. Krajský úřad Pardubického kraje byl dnes podle mluvčího Dominika Bartáka osloven pro poskytnutí informace k dotacím několika obcím a poskytuje maximální součinnost včetně všech vyžádaných podkladů.

"Představitelé samosprávy kraje nebyli nikým v této věci kontaktováni ani dotazováni, informace tak poskytují pouze zaměstnanci úřadu. Krajský úřad Pardubického kraje je od počátku spolupracujícím partnerem a je nadále připraven poskytnout plnou součinnost. Bližší informace nejsme s ohledem na probíhající šetření oprávněni poskytnout," řekl Barták.

 
Mohlo by vás zajímat

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

"Triumfální" vjezd Rusů do Pokrovsku. Z mlhy se noří podivná vozidla

"Triumfální" vjezd Rusů do Pokrovsku. Z mlhy se noří podivná vozidla
0:28

Bratr mu zemřel před očima. Z jeho smrti se španělský král nikdy nevzpamatoval

Bratr mu zemřel před očima. Z jeho smrti se španělský král nikdy nevzpamatoval

V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda

V obléhaném Pokrovsku je asi 300 ruských vojáků, potvrdila ukrajinská armáda
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ředitelství silnic a dálnic policie

Právě se děje

Aktualizováno před 7 minutami
Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Policejní zásah v sídle českých silničářů. Policie zadržela 11 lidí

Mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej uvedl, že útvar provádí úkony trestního řízení.
před 12 minutami
Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up chce „zastínit" Slunce. Vědci před nebezpečným experimentem varují

Start-up Stardust Solutions chce odrážet část slunečního záření zpět do vesmíru a snížit tak teplotu planety. Vědci ale před experimentem varují.
před 32 minutami
Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Chyba, nebo záměr? Forenzní genetik vysvětluje, proč Hamás vrátil špatná těla

Forenzní genetik Daniel Vaněk, který odkrýval masové hroby ve Srebrenici, v rozhovoru vysvětluje, jak probíhá identifikace obětí válečných konfliktů.
před 43 minutami
ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

ČEZ chystá poslední "výpalné" pro stát. Nechtěná daň kazí zisky, akcionáři se bouří

Skupina ČEZ letos vyplatí státu na "windfall tax" až 34 miliard Kč. V příštím roce už daň z mimořádných zisků končí. Ke spokojenosti samotné firmy
před 45 minutami
VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Tragédie se odehrála v sobotu, kdy severní část ostrova zasáhly mimořádně silné vlny, které s ničivou silou bičovaly pobřeží.
před 47 minutami
Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Nenápadný dříč s bombou v levačce. Tragická smrt legendy zůstává dodnes záhadou

Jako jeden z mála se může Koloman Gögh pyšnit zlatem i bronzem z mistrovství Evropy. Byl u největších úspěchů Slovanu Bratislava v 70. letech.
před 52 minutami
Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Rusové na milované škodovky nezapomněli. Prodej teď raketově roste, sankcím navzdory

Mají se evropské automobilky třást před čínskou konkurencí? Příklad z Ruska ukazuje, že to s auty z Říše středu nemusí být tak horké.
Další zprávy