V Řecku zadrželi řidiče, který v kamionu převážel 91 migrantů z Turecka

před 14 minutami

Řečtí pohraničníci zadrželi v pátek na severovýchodě země kamion s 91 přistěhovalci, které vezl bulharský řidič. Jak informovala tamější média, 49letý převáděč byl na místě zatčen a předveden před soud, který na něho do dalšího řízení uvalil vazbu. Kamion směřoval do řeckého vnitrozemí. Vezl migranty, kteří se do Evropské unie dostali nepovoleným způsobem přes Turecko. Média neupřesnila, jakého jsou přistěhovalci původu. V Řecku, které působí jako tranzitní bod pro migranty z Asie či Afriky do Evropy, jsou incidenty podobného druhu poměrně časté. V zemi jsou desetitisíce cizinců, kteří nechtějí čekat na azylové řízení a snaží se z poměrně chudé země dostat dál, nejlépe na severozápad Evropy.