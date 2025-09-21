Zahraničí

V Ravenně zablokovali české kamiony se zbraněmi do Izraele

ČTK ČTK
před 32 minutami
Italský přístav Ravenna tento týden odmítl vpustit dva kamiony, které podle úřadů převážely zbraně pro Izrael. Server Il Post uvedl, že šlo o výbušniny, které pravděpodobně pocházely z Česka. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že o případu nemá další informace a nikdo se na něj zatím neobrátil.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Starosta Ravenny Alessandro Barattoni ve čtvrtek podle agentury Reuters oznámil, že přístavní správa vyhověla jeho žádosti a žádosti regionu Emilia-Romagna, aby byl kamionům převážejícím výbušniny na cestě do izraelského přístavu Haifa odepřen přístup do terminálu.

Barratoni neupřesnil, odkud kontejnery pocházely, ani neposkytl důkazy o jejich obsahu. Podle serveru Il Post byly výbušniny zřejmě vyrobené v České republice. Z italského přístavu v Jaderském moři je měla odvézt izraelská loďařská společnost ZIM.

"Italský stát tvrdí, že zastavil prodej zbraní Izraeli, ale je nepřijatelné, aby kvůli byrokratickým mezerám tyto zbraně mohly procházet Itálií z jiných zemí," uvedl Barattoni v prohlášení. Takto přispívat k "masakru v Gaze je nehumánní", dodal podle Il Post.

Gaza bombardování

Rozhodnutí Ravenny odráží rostoucí odpor italské společnosti proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. V pátek uspořádal odborový svaz CGIL celostátní čtyřhodinovou stávku na podporu Palestinců. Vyzval vládu premiérky Giorgie Meloniové, aby zastavila veškerou obchodní a vojenskou spolupráci s Izraelem, dokud neskončí válka v Pásmu Gazy a okupace Západního břehu Jordánu.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.

Podle údajů úřadů v Gaze pod kontrolou Hamásu bylo od začátku války při izraelských operacích zabito zhruba 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.

 
