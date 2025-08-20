V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území

O úmrtí ve svých kondolencích ve středu informovali prezident republiky Marcelo Rebelo de Sousa a premiér Luís Montenegro. Podle agentury Lusa při zásahu proti požárům u města Mirandela na severovýchodě Portugalska zemřel při nehodě řidič pásového vozidla. Další dva lidé zemřeli minulý týden. Lusa také informuje, že dnes byl převezen do nemocnice člověk, který měl popáleniny na 75 procentech těla. Oheň ho zranil u města Sabugal u hranice se Španělskem.
Portugalsko je v Evropské unii zemí, kterou letos postihly lesní a polní požáry nejhůře. V zemi zničily podle údajů systému EFFIS ke středeční páté hodině odpolední na 262 tisíc hektarů, což představuje 2,86 procenta celkové rozlohy země. Více než třetina zničené plochy připadá na dva požáry u měst Trancoso a Arganil. Tento požár se podle expertů může stát se 60 tisíci hektary postiženého území nejničivějším za poslední roky. V zemi stále hoří na čtyři desítky velkých venkovních požárů, proti kterým zasahuje na 3900 lidí.
Na čtvrtek premiér Montenegro svolal zasedání vlády, která by se měla zabývat požáry a pomocí pro postižené oblasti. Montenegro má také vystoupit ve středu 27. srpna v parlamentu ohledně požárů.
Největší plochu zničenou lesními a polními požáry letos vykazuje Španělsko, kde se údaj podle EFFIS blíží ke 400 tisícům hektarů. To představuje zhruba 0,8 procenta jeho rozlohy. V zemi stále hoří 21 velkých požárů. Nejhorší je situace v některých oblastech na severu země, kde působí i vrtulník českých hasičů.
Náznak zlepšení však představuje obnova provozu vysokorychlostního železničního spojení mezi Madridem a Galicií po třech dnech. "Podmínky se zlepšují a s hašením (požárů) výrazně pokračuje," řekl dnes odpoledne šéf severního regionu Kastilie-Léon Alfonso Fernández Mañueco. V oblasti se snížily po vlně veder teploty a na pohoří Picos de Europa začalo i pršet.