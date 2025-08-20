Zahraničí

V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Rozsáhlé lesní požáry si v Portugalsku vyžádaly již třetí lidskou oběť. Ve středu o tom informovaly agentury EFE a Lusa. Portugalsko je podle unijního systému EFFIS unijní zemí, kterou lesní požáry letos postihly nejhůře. V zemi od začátku roku zničily téměř tři procenta území. S rozsáhlými požáry stále bojuje i sousední Španělsko, kde však úřady hlásí zlepšení situace.
Portugalsko je v Evropské unii zemí, kterou letos postihly lesní a polní požáry nejhůře. Snímek byl pořízen ve středu v obci Lourical do Campo na západě země.
Portugalsko je v Evropské unii zemí, kterou letos postihly lesní a polní požáry nejhůře. Snímek byl pořízen ve středu v obci Lourical do Campo na západě země. | Foto: Profimedia.cz

O úmrtí ve svých kondolencích ve středu informovali prezident republiky Marcelo Rebelo de Sousa a premiér Luís Montenegro. Podle agentury Lusa při zásahu proti požárům u města Mirandela na severovýchodě Portugalska zemřel při nehodě řidič pásového vozidla. Další dva lidé zemřeli minulý týden. Lusa také informuje, že dnes byl převezen do nemocnice člověk, který měl popáleniny na 75 procentech těla. Oheň ho zranil u města Sabugal u hranice se Španělskem.

Související

Plameny dusí jih Evropy: Španělsko, Portugalsko i Řecko nadále bojují s požáry

Lesní požár v Portugalsku

Portugalsko je v Evropské unii zemí, kterou letos postihly lesní a polní požáry nejhůře. V zemi zničily podle údajů systému EFFIS ke středeční páté hodině odpolední na 262 tisíc hektarů, což představuje 2,86 procenta celkové rozlohy země. Více než třetina zničené plochy připadá na dva požáry u měst Trancoso a Arganil. Tento požár se podle expertů může stát se 60 tisíci hektary postiženého území nejničivějším za poslední roky. V zemi stále hoří na čtyři desítky velkých venkovních požárů, proti kterým zasahuje na 3900 lidí.

Na čtvrtek premiér Montenegro svolal zasedání vlády, která by se měla zabývat požáry a pomocí pro postižené oblasti. Montenegro má také vystoupit ve středu 27. srpna v parlamentu ohledně požárů.

Související

Hladové kozy. Ve Španělsku proti požárům nasazují nečekanou zbraň

The Wider Image: Hungry goat herds help fight fires in Spain's Catalonia

Největší plochu zničenou lesními a polními požáry letos vykazuje Španělsko, kde se údaj podle EFFIS blíží ke 400 tisícům hektarů. To představuje zhruba 0,8 procenta jeho rozlohy. V zemi stále hoří 21 velkých požárů. Nejhorší je situace v některých oblastech na severu země, kde působí i vrtulník českých hasičů.

Náznak zlepšení však představuje obnova provozu vysokorychlostního železničního spojení mezi Madridem a Galicií po třech dnech. "Podmínky se zlepšují a s hašením (požárů) výrazně pokračuje," řekl dnes odpoledne šéf severního regionu Kastilie-Léon Alfonso Fernández Mañueco. V oblasti se snížily po vlně veder teploty a na pohoří Picos de Europa začalo i pršet.

 
Mohlo by vás zajímat

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí

Petrolejář: Emisní povolenky na benzin a topení jsou paskvil. Planetu nespasí
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Portugalsko lesní požár

Právě se děje

před 1 hodinou
"Pokud přežije, bude to zázrak." Alpinistka uvízla se zlomenou nohou, zásoby se tenčí

"Pokud přežije, bude to zázrak." Alpinistka uvízla se zlomenou nohou, zásoby se tenčí

Ruská alpinistka Natalja Nagovicynová už týden čeká na pomoc na nejvyšší hoře pohoří Ťan-Šan v Kyrgyzstánu.
před 1 hodinou
4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

Podívejte se na výsledky úvodních utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů.
před 2 hodinami
Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

Zákon pro trans lidi pomohl tam, kde neměl. Známý neonacista míří do ženské věznice

Neonacista Sven Liebich, známý v Německu svými nenávistnými projevy, nastupuje k výkonu trestu – ovšem nikoli do mužské, ale do ženské věznice.
před 2 hodinami
V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území

V Portugalsku kvůli požárům zemřel třetí člověk, oheň zničil už tři procenta území

Portugalsko je dle unijního systému EFFIS zemí, kterou lesní požáry letos postihly nejhůře. S rozsáhlými požáry stále bojuje i sousední Španělsko.
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr
MUDr. Radkin Honzák, psychiatr

Postřeh: Sedmikrásky, aneb zachtělo se mi

před 3 hodinami
Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Trumpova administrativa uvalila nové sankce na soudce a prokurátory ICC

Jde o odvetu za to, že ICC vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a že vyšetřuje údajné válečné zločiny Američanů v Afghánistánu.
před 3 hodinami
Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Ministr obrany Jisrael Kac schválil ve středu plán ofenzivy do města a nařídil povolat 60 tisíc záložníků.
Další zprávy