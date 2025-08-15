Plameny dusí jih Evropy: Španělsko, Portugalsko i Řecko nadále bojují s požáry

"Dnešní den bude opět velmi náročný, s extrémním rizikem nových požárů," napsal v pátek dopoledne na sociální síti X španělský premiér Pedro Sánchez.
Evropský informační systém o lesních požárech (EFFIS) uvedl, že letos už ve Španělsku shořelo 1580 kilometrů čtverečních území, což je více než trojnásobek rozlohy Prahy. Vlna veder, kdy teploty několikrát přesáhly 40 stupňů Celsia, v zemi trvá od neděle 3. srpna a podle předpovědi meteorologické služby Aemet potrvá do pondělí 18. srpna.
V Portugalsku, které se potýká se sedmi velkými požáry, bylo nasazeno téměř čtyři tisíce hasičů. Úřady prodloužily stav pohotovosti až do neděle, protože vysoké teploty očekávají i přes nadcházející víkend. Portugalská vláda v pátek také požádala o pomoc v rámci civilní ochrany EU, což je hasičská jednotka, kterou mohou evropské země v případě potřeby využít. Španělsko takto ve čtvrtek od Francie na dva dny dostalo dva letouny typu Canadair určené k hašení požárů.
Čtvrtý den čelí požárům i řecký ostrov Chios v Egejském moři, kde se lidé museli v noci evakuovat. Na ostrově zasahovaly dva vrtulníky a dvě hasicí letadla, kterým pomohlo, že silný vítr zeslábnul. Na pevnině po sérii rozsáhlých požárů ze začátku týdne od pátka platí pohotovost pro hasiče, která se vztahuje na oblasti na jihu země vyjma Atén. Situace v zemi se nicméně podle deníku Kathimerini zlepšuje a většinu požárů se už podařilo dostat pod kontrolu.
Z Řecka se v neděli do vlasti vrátí čeští hasiči, kteří tam v rámci unijní mise působili zhruba od poloviny července. Nasazeni byli u několika ohnisek v aténském regionu.