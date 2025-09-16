V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Nově jsou zakázány i únosy nevěst. "Dříve mohl člověk, který dobrovolně propustil unesenou osobu, očekávat, že bude zbaven trestní odpovědnosti. Nyní byla tato možnost odstraněna," uvedla kazašská policie.
Kazachstán nemá žádné spolehlivé statistiky o nucených sňatcích, protože tamní trestní zákoník dosud neobsahoval samostatný článek, který by je zakazoval. Za poslední tři roky ale policie přijala 214 takových stížností, uvedl na začátku letošního roku jeden ze zákonodárců.
Tento zvyk se uplatňuje i v sousedním Kyrgyzstánu, kde se však většinou netrestá kvůli nedostatečnému vymáhání práva a stigmatizaci oznamovatelů.
Kazašská média si práv žen začala více všímat od roku 2023, kdy bývalý ministr zavraždil svou manželku. Případ tehdy šokoval veřejnost a přiměl prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva k odsouzení těch, kteří se podle něho schovávají za tradice a snaží se udržovat tradici únosů žen, které si chtějí vzít.