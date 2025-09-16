Zahraničí

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

ČTK ČTK
před 53 minutami
V Kazachstánu začal v úterý platit zákon, který zakazuje nucené sňatky i únosy nevěst. Obě tradice v zemi přetrvávají navzdory tomu, že se práva žen dostávají do popředí. Nucení někoho k sňatku se bude nově trestat až deseti lety vězení, čímž se mají chránit zranitelné skupiny občanů, zejména ženy a dospívající.
Kazachstán nemá žádné statistiky o nucených sňatcích, ovšem policie v souvislosti s touto tradicí přijala za poslední tři roky 214 stížností. Snímek je ilustrační.
Kazachstán nemá žádné statistiky o nucených sňatcích, ovšem policie v souvislosti s touto tradicí přijala za poslední tři roky 214 stížností. Snímek je ilustrační. | Foto: Profimedia.cz

Nově jsou zakázány i únosy nevěst. "Dříve mohl člověk, který dobrovolně propustil unesenou osobu, očekávat, že bude zbaven trestní odpovědnosti. Nyní byla tato možnost odstraněna," uvedla kazašská policie.

Související

Diktátor Putin má problém. Špatná zpráva pro Rusko přichází od bývalých spojenců

Vladimir Putin

Kazachstán nemá žádné spolehlivé statistiky o nucených sňatcích, protože tamní trestní zákoník dosud neobsahoval samostatný článek, který by je zakazoval. Za poslední tři roky ale policie přijala 214 takových stížností, uvedl na začátku letošního roku jeden ze zákonodárců.

Tento zvyk se uplatňuje i v sousedním Kyrgyzstánu, kde se však většinou netrestá kvůli nedostatečnému vymáhání práva a stigmatizaci oznamovatelů.

Kazašská média si práv žen začala více všímat od roku 2023, kdy bývalý ministr zavraždil svou manželku. Případ tehdy šokoval veřejnost a přiměl prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva k odsouzení těch, kteří se podle něho schovávají za tradice a snaží se udržovat tradici únosů žen, které si chtějí vzít.

 
Mohlo by vás zajímat

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Trump dostal v Británii druhou šanci. Naposledy si u královny uřízl pořádnou ostudu

Trump dostal v Británii druhou šanci. Naposledy si u královny uřízl pořádnou ostudu
5 fotografií

Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska

Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska
1:01
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Kazachstán zákon svatba

Právě se děje

Aktualizováno před 2 minutami
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

ŽIVĚ
Manévry Ruska a Běloruska se týkaly i jaderných zbraní, ohlásil Lukašenko

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 3 minutami
Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Životní dráhy Romů jsou formovány anticikanismem, začíná už ve škole, tvrdí výzkum

Romové jsou podle výzkumu pod neustálým dohledem většinové společnosti, setkávají se s podezřeními v MHD nebo obchodech.
před 10 minutami
Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Žádný ruský dron, dům zničila raketa z naší stíhačky, píší v Polsku

Z charakteru poškození domu je podle osloveného znalce zřejmé, že škody způsobila kinetická energie, ale nikoliv výbuch.
Aktualizováno před 24 minutami
Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Historický úspěch českého atleta. Štefela má bronz z mistrovství světa

Jan Štefela jako první český výškař získal medaili na mistrovství světa. V Tokiu vybojoval bronz výkonem 231 centimetrů, které zdolal na druhý pokus.
před 42 minutami

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím

Nomád si za pár tisíc postavil domek na autě. Žije v něm se psem a srší štěstím
Prohlédnout si 5 fotografií
Jednadvacetiletý Seth si místo tradičního bydlení vybral život na cestách. Na korbu svého starého Fordu Ranger z roku 2003 postavil malý dřevěný domek, který ho stál jen 2200 liber (přibližně 62 tisíc korun). Dnes v něm žije se svým psem Stellou – a o své zážitky se dělí s více než 452 tisíci sledujících na Instagramu.
Původně začal se skromnou nástavbou, kterou měl na cestování po celé zemi. Záhy ale pochopil, že takový život mu dává smysl. "Připadalo mi to jako nejjednodušší způsob, jak si vytvořit život podle sebe, i když to znamenalo vyměnit pohodlí za nezávislost," přiznal pro What's The Jam.
před 53 minutami
V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

V Kazachstánu oficiálně zakázali tradiční nucené sňatky a únosy nevěst

Nucení někoho k sňatku se bude nově trestat až deseti lety vězení, čímž se mají chránit zranitelné skupiny občanů, zejména ženy a dospívající.
před 1 hodinou
"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Před budovu chrámu však dorazila také zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s kirkovými kontroverzními citáty.
Další zprávy