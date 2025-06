V indickém Puné se zřítil most. Šest lidí zahynulo, dalších 25 smetla voda

Ve městě Puné v indickém státě Maháráštra se zřítil most, zahynulo šest lidí a 25 dalších smetla voda, píše agentura Reuters s odvoláním na web CNN News18. Ostatní místní média však uvádějí pouze dva mrtvé. Šlo o starý železný most, na kterém v době incidentu byla řada turistů, uvádí list Hindustan Times.

Třicet let starý most přes řeku Indrajání na západě Indie spadl kolem 15:30 místního času (11:00 SELČ). Bylo na něm podle jednoho ze svědků přes 100 lidí. "Někteří spadli do vody, ale zvládli doplavat na pevninu," řekl webu Hindustan Times. Dalších 32 lidí utrpělo zranění, cituje list jednoho z představitelů tamní správy. Záchranářům se podařilo zachránit nejméně pět lidí, kteří jsou nyní v péči lékařů, píše AP.

Most byl podle Hindustan Times postaven pro přechody farmářů. Čas od času ho úřady opravovaly a turistům byl vstup na něj zakázán. Přesto ho právě oni pravidelně využívali.

V oblasti několik dní před neštěstím padaly vydatné srážky, v neděli však podle AP nepršelo.

Indická infrastruktura se dlouhodobě potýká s bezpečnostními problémy. V roce 2022 se zřítil visutý most pro pěší ve státě Gudžarát; zahynulo tehdy 141 lidí. Most se znovuotevřel jen pět dní před neštěstím, podle vyšetřování byla oprava nekvalitní.