Zahraničí

V Bukurešti při výbuchu v obytné budově zemřeli tři lidé, další jsou zranění

ČTK ČTK
před 2 hodinami
V Bukurešti v pátek při výbuchu v osmipatrové budově zemřely tři osoby, píše místní server Digi24. Záchranná služba převezla do nemocnic dalších 13 zraněných včetně dvou dětí. Rumunské ministerstvo zdravotnictví informuje, že většina z nich je ve vážném stavu. Někteří obyvatelé čtvrti podle serveru informovali, že od čtvrtka cítili v sousedství plyn.
People look at the damage caused by an explosion at an apartment block, in Bucharest
Explosion at an apartment block in Bucharest

Exploze zasáhla především páté a šesté patro budovy. Dosud není jisté, co výbuch způsobilo, ale místní distributor plynu dnes uvedl, že ve čtvrtek obdržel několik hlášení o zápachu plynu v budově. Na místo byl údajně vyslán pohotovostní tým, který po zjištění výskytu plynu v budově uzavřel a zajistil ventil plynovodu, informuje agentura AP. V prohlášení distribuční firmy se dále píše, že pečeť na ventilu někdo strhl.

Záchranáři celou budovu ihned po explozi evakuovali. Preventivně byli evakuováni také studenti a učitelé z nedaleké školy. Rumunské úřady varovaly, že hrozí zřícení celé budovy.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah plyn výbuch Bukurešť Rumunsko dům

