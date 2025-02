Peter Thiel v Bratislavě. Miliardář z okruhu Trumpa proslul kontroverzemi a Tolkienem

Minulý víkend do Bratislavy přiletěl americký miliardář Peter Thiel. Setkal se se slovenským konzervativním politikem a bývalým ministrem vnitra Vladimírem Palkem, který o návštěvě informoval na svých sociálních sítích. Co je vlivný miliardář Thiel z okruhu Donalda Trumpa vlastně zač?

Peter Thiel je jedním ze spoluzakladatelů společnosti PayPal a také prvním externím investorem do sociální sítě Facebook, kde si v roce 2004 zajistil 10% podíl za 500 tisíc dolarů (ten již od té doby prodal). Dle Forbes činí jeho majetek 15,7 miliardy dolarů. V roce 2024 byl Thiel veden jako 116. nejbohatší Američan.

Do Bratislavy podle Palkova příspěvku na Facebooku přijel proto, že ho zaujala Palkova kniha Lvi přicházejí - Proč Evropa a Amerika směřují k nové tyranii. Oba muži spolu prý strávili čtyři hodiny, kdy se bavili mimo jiné o roku 1989, o komunismu, o rozdílech mezi Čechy a Slováky a o válce na Ukrajině.

V první kampani podpořil Trumpa

Thiel byl jedním z mála technologických magnátů, kteří v roce 2016 otevřeně podporovali Donalda Trumpa jako kandidáta na amerického prezidenta. Po jeho zvolení byl nicméně k prezidentovi velice kritický. Dokonce prohlásil, že Trumpovo chování bylo "mnohem bláznivější a nebezpečnější, než čekal."

Loňskou prezidentskou kampaň Trumpa už ale nepodpořil, ačkoliv ho k tomu k veřejně vyzval jeho dobrý známý, Trumpův viceprezident JD Vance.

Sám Vance přiznal, že byl výrazně ovlivněn Thielovými myšlenkami a po studiích dokonce pracoval v miliardářově venture kapitálovém fondu Mithril Capital. Thiel následně financoval Vanceovu úspěšnou kampaň na post senátora za stát Ohio. I proto se obecně předpokládá, že i přes ochladnutí Thiel nadále zůstává vlivnou figurou v okolí staronového amerického prezidenta.

Thiel je znám svými kontrariánskými postoji a mnohými kontroverzemi. Svoje politické přesvědčení popisuje jako konzervativní libertariánství. V roce 2009 prohlásil, že "nevěří, že svoboda a demokracie jsou kompatibilní".

Pozdvižení vzbudila také jeho kniha Od nuly k jedničce, kde argumentuje, že monopoly jsou inherentně dobré, neboť představují výjimečnou inovaci, a že start-upy by měly cílit na to stát se monopolem v nějaké oblasti. Thiel je také často kritizován za to, že jako homosexuál podporuje konzervativní republikány.

Fanoušek Pána prstenů

Miliardář je velkým fanouškem trilogie Pán prstenů. Kromě výše zmíněného Mithril Capital je po věcech z Tolkienova světa pojmenováno nejméně dalších pět jeho firem - Palantir Technologies, Valar Ventures, Lembas LLC, Rivendell LLC a Arda Capital.

Miliardářova nadace Thiel Foundation pořádá výběrová řízení pro mladé podnikavé lidi. Těm pak dá 100 tisíc dolarů na dobu dvou let na to, aby odešli z vysoké školy a založili si vlastní byznys.

Kromě podnikání se Thiel také profiluje jako veřejný intelektuál. Na konci osmdesátých let studoval na Stanfordské univerzitě pod vedením francouzského filozofa Reného Girarda, který zásadně ovlivnil jeho světonázor, včetně byznysové strategie.