Obětí přibývá. Švédsko řeší přestřelky drogových gangů, spojovány jsou s imigranty

Švédové jsou čím dál častěji svědky útoků střelnými zbraněmi. Postřelení matky a jejího dítěte na hřišti ve střední části země ale společnost před dnešními parlamentními volbami šokovalo, píše list Financial Times.

"Násilné činy nahánějí lidem strach. Je to čím dál horší," říká bývalý šéf policie v jihošvédském městě Malmö Torsten Elofsson, který nyní kandiduje za středopravou Křesťanskodemokratickou stranu. "Dřív to býval jen problém Stockholmu, Göteborgu a Malmö. Teď to přišlo i do malých měst po celém Švédsku," dodává.

Podle údajů švédské národní rady pro prevenci kriminality se v minulém desetiletí Švédsko změnilo ze země, která měla v Evropě jeden z nejnižších počtů úmrtí v důsledku střelby na obyvatele, na zemi, která má tento podíl nejvyšší.

Letošní rok by mohl být v tomto ohledu rekordní. Do poloviny srpna bylo ve Švédsku zaznamenáno 44 obětí střelby, zatímco za celý rok 2020 to bylo 47. Dříve byly přestřelky označovány za důsledek války gangů na chudých předměstích, obývaných převážně imigranty, v současné době patří ale nastolení pořádku k prioritám voličů, uvádějí společnosti zabývající se průzkumy veřejného mínění.

Spolupracovník univerzity na poloostrově Södertörn Nicholas Aylott řekl, že nedávno četl o sedmnáctiletém mladíkovi zastřeleném nedaleko Stockholmu a přitom zjistil, že obětí byl kamarád jeho syna, který byl v minulosti u nich doma na návštěvě. "Je to neuvěřitelné, ale svým způsobem nevyhnutelné. Už to není něco, o čem čtete v novinách, ale něco, co sami zažíváte. Nic nemůže demonstrovat lépe to, jak se Švédsko změnilo," podotkl.

Není tu bezpečno

Kriminalita a přestřelky dominují předvolebním debatám a programům stranických vůdců. Do centra pozornosti se nedávno dostalo město Eskilstuna, které má něco přes 100 tisíc obyvatel. Na tamním dětském hřišti kulky zranily matku a její pětileté dítě. Podle švédské policie se pravděpodobně náhodně ocitly na místě nekompromisního vyřizování účtů mezi znepřátelenými gangy.

"Jak můžeme žít v místě, kde dětem na hřišti hrozí, že budou zastřeleny? Už tady není bezpečno," řekl listu Dagens Nyheter otec dítěte.

Vládnoucí sociální demokraté, kteří jsou posledních osm let u moci, přitvrdili prohlášení týkající se přistěhovalců a dodržování zákonů, aby odrazili kritiku ze strany pravicové opozice. "Jedná se o útoky na celou společnost, a tak se společnost musí bránit," uvedla minulý týden při návštěvě Eskilstuny středolevá premiérka Magdalena Anderssonová.

Z diskuzí o zvyšující se zločinnosti ale podle všeho nejvíce těží nacionalističtí Švédští demokraté, kteří dlouho varovali, že otevřená přistěhovalecká politika země uplatňovaná do roku 2015 povede k nárůstu kriminality.

Zvyšující se počet přestřelek je spojován s válkami drogových gangů, založených imigranty, o území. Švédští demokraté jsou podle posledního průzkumu agentury Ipsos s 22procentní podporou největší opoziční stranou před Umírněnou koaliční stranou, jejíž preference se pohybují kolem 17 procent. Největší podporu 28 procent má nadále vládní Švédská sociálnědemokratická dělnická strana.

"Osm let jsme měli vládu sociálních demokratů, kteří slibovali, že zakročí proti gangům, ale situace se jen zhoršila," řekl vůdce Švédských demokratů Jimmie Aakesson, který minulý týden rovněž navštívil Eskilstunu.

Politici ani média nás nebrali vážně

Centrum jihošvédského Malmö je plné módních barů a restaurací, které přitahují množství cizinců, z nichž řada pracuje pro start-upy ve městě nebo v nedaleké dánské metropoli Kodani. Je to ale také vstupní brána pro spoustu přistěhovalců a místo, kde se nachází nechvalně proslulé předměstí Rosengaard.

Kandidát za křesťanské demokraty Elofsson říká, že si již před mnoha lety jako řadový policista všiml, jak velký počet jmen imigrantů je mezi zatčenými. "Hodně let nás umlčovali. Politici ani média nás nebrali vážně," uvedl a poukázal na sílící známky existence paralelních společností a dokonce místní uplatňování přísného islámského práva šaría.

Policie na předměstí Rosengaard se snaží s místní komunitou pracovat a podařilo se jí v posledních letech snížit množství střelných útoků, v letošním roce ale toto číslo opět vzrostlo. Dlouholetý policista Glen Sjögren se domnívá, že nynější sliby politiků, že budou prosazovat tvrdší tresty pro viníky a posílí řady policie, jsou příliš jednoduchou odpovědí. "Poskytnout více policejních zdrojů není řešení. Celá společnost se musí snažit, aby to skončilo, a začít je potřeba už ve školkách. Jestliže bude imigrace taková, jaká byla v uplynulých několika letech, musíme postupovat lépe při integraci imigrantů," řekl Sjögren.

Podle Sjögrena většina Švédů na předměstí obývaná imigranty nikdy nevkročila a dlouho u nich převládal názor, že pokud násilnosti nezasahují do jejich bezprostředního okolí, tak se jich netýkají.

"V Rosengaardu jsem nikdy nebyla a doufám, že se tam ani nikdy nebudu muset podívat," řekla listu Financial Times jedna z návštěvnic nákupního centra Emporia, které stojí v blízkosti mostu spojujícího Malmö s Kodaní. O dva dny později byl ve stejném nákupním centru zastřelen muž.

Premiérka Anderssonová nedávno změnila tón a varovala, že Švédsko by nemělo mít své Čínské čtvrti, Malé Itálie či "somálská městečka". Nebývale ostré výroky předsedkyně vlády ale zklamaly mnoho členů její strany, kteří jsou zvyklí na vstřícnější přístup k imigrantům.

"Pokud budeme pokračovat s takovouto rétorikou, nevím, jestli budu stranu dál podporovat," prohlásil jeden z aktivistů ve Stockholmu, podle nějž je třeba se především zaměřit na lepší sociální zabezpečení a vzdělání pro imigranty.

Elofsson a řada pravicových politiků ale varuje, že situace je naléhavá. "Když vám hoří dům, přivoláte hasiče a nebudete přemýšlet o tom, jak požár vznikl. Teprve až oheň uhasíte, můžete začít pracovat na prevenci," řekl.