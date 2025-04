Rusové ve spacácích udělali osudovou chybu. Dron si v budově poradil i v naprosté tmě

Noční útok na spící vojáky, který nahrála kamera, je krvavou připomínkou toho, že malé drony jsou v době ruské agrese na Ukrajině všudypřítomné.

Aby se vyspali po náročných bojích, vklouzli ruští vojáci na frontě do spacáků. V tu chvíli do budovy vklouzl dron ukrajinské elitní jednotky "Birds of Magyar". Letoun s výbušninou se pomalu přiblížil a zaútočil.

Podle záběru těsně před výbuchem se zdá, že jeden z Rusů se probudil a dronu si všiml. Spící vojáky mohla zachránit jednoduchá síť, zástěna nebo případně zavřené dveře. Jejich nedbalost je ale podle amerického serveru Forbes přivedla do záhuby.

Malý FPV dron musel mít nejen zabudovanou infračervenou kameru pro noční vidění, ale zřejmě byl řízen optickým vláknem, na které nefungují rádiové rušičky. Signál rádiově řízeného dronu by zřejmě také zkreslily silné stěny budovy.

Se zkušeným operátorem se takto řízené drony mohou dostat i na místa, kam by ty obyčejné nemohly. Rusko i Ukrajina nyní nasazují masivně právě tyto dražší, ale o to smrtonosnější letouny. Nedávno například ruský dron objevil a následně zasáhl ukrytou ukrajinskou houfnici.

Útok na spící Rusy by ještě donedávna nebyl možný. První generace ukrajinských optikou řízených FPV dronů byla konstrukčně neohrabaná a neefektivní. Letouny byly příliš velké na to, aby se s nimi dalo manévrovat v budovách.

Každý FPV dron má kromě základní konstrukce, motorů a vrtulí tři důležité součásti: bojovou hlavici, baterii a objemný kontejner pro cívku tenkého optického vlákna, který může být dlouhý až 20 kilometrů. Ukrajinské drony měly tyto tři komponenty nejprve neúčelně naskládané na sobě.

Ukrajinci poté zkusili dovnitř cívky umístit bojovou hlavici a poté baterii, aby drony byly aerodynamičtější, píše server Forbes. Verze s baterií uvnitř se ukázala modulárnější: snadněji se pak vyměňují různé typy hlavic, například ty optimalizované pro průnik pancířem.

Ukrajinci přiznávali, že musejí v tomto ohledu Rusy dohánět, protože v nejlepším případě se vyrovnali jejich základnímu designu. To, že se nyní optikou řízené ukrajinské drony umí vplížit k Rusům ve spacácích, je znamením, že se stávají mimořádně účinnými. A jejich cílům se teď musejí zdát noční můry, uzavírá Forbes.

