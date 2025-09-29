Maduro je připraven vyhlásit ve Venezuele stav nouze v případě vojenské agrese USA

Napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy v poslední době roste. Maduro například 13. září zareagoval na rozmístění válečných lodí Spojených států v Karibském moři tím, že povolal záložníky, milicionáře a mladé muže do kasáren, aby se naučili střílet. USA vyslaly k venezuelským břehům několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Madurova vláda tvrdí, že Spojené státy proti zemi chystají agresi.
Americké úřady jsou přesvědčené, že autoritářský prezident Maduro, jehož jako hlavu státu neuznávají, je zapojen do pašování kokainu do USA a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun).