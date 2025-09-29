Zahraničí

Maduro je připraven vyhlásit ve Venezuele stav nouze v případě vojenské agrese USA

Napětí s USA stoupá, Venezuela cvičí lidovou armádu z civilistů
Do výcviku se zapojují i ženy, které se učí střeleckým dovednostem a základnímu vojenskému postavení.
Národní vlajka se stává součástí vojenské symboliky a při cvičeních funguje jako prvek patriotismu, který má posílit loajalitu k režimu.
Ministr vnitra Diosdado Cabello se osobně zapojil do cvičení, čímž demonstroval politickou podporu armádnímu programu a posílil obraz jednoty vedení země.
Armádní instruktoři předvádějí civilistům správné zacházení se zbraněmi, čímž Madurova vláda prezentuje projekt jako obrannou strategii před vnější hrozbou ze strany USA. Zobrazit 12 fotografií
Foto: Reuters
ČTK ČTK
před 2 hodinami
Venezuelský prezident Nicolás Maduro je připraven vyhlásit stav nouze v případě agrese ze strany Spojených států. V pondělí podepsal dekret, který mu to umožňuje, informují agentury AFP a Reuters s odvoláním na venezuelskou viceprezidentku Delcy Rodriguezovou.

Napětí mezi Venezuelou a Spojenými státy v poslední době roste. Maduro například 13. září zareagoval na rozmístění válečných lodí Spojených států v Karibském moři tím, že povolal záložníky, milicionáře a mladé muže do kasáren, aby se naučili střílet. USA vyslaly k venezuelským břehům několik bojových lodí včetně ponorky na jaderný pohon. Madurova vláda tvrdí, že Spojené státy proti zemi chystají agresi.

Americké úřady jsou přesvědčené, že autoritářský prezident Maduro, jehož jako hlavu státu neuznávají, je zapojen do pašování kokainu do USA a patří mezi vůdce údajné drogové organizace Cártel de los Soles. Kvůli tomu americké ministerstvo spravedlnosti na Madura vypsalo odměnu 50 milionů dolarů (přes jednu miliardu korun).

Do výcviku se zapojují i ženy, které se učí střeleckým dovednostem a základnímu vojenskému postavení.
Národní vlajka se stává součástí vojenské symboliky a při cvičeních funguje jako prvek patriotismu, který má posílit loajalitu k režimu.
