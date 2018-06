Prigožinova firma je podezřelá z ovlivňování voleb v USA. Americký soud jí zakázal nahlížet do spisů

Federální soud ve Washingtonu odepřel ruské firmě podezřelé z vměšování do amerických voleb právo nahlížet do soudních spisů. O odebrání tohoto práva soud požádal tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera v obavě, že se k citlivým informacím o vyšetřovacích metodách FBI dostanou ruské tajné služby.

Washington - Washingtonský soud má projednávat kauzu ruské společnosti Concord Management and Consulting LLC, která patří ruskému podnikateli Jevgeniji Prigožinovi napojenému na Kreml. FBI podezírá Prigožinovu firmu, že v roce 2016 vyráběla ve své petrohradské centrále Agentura pro výzkum internetu (AII) falešné zprávy s cílem ovlivnit americké prezidentské volby.

Ruský miliardář má podle médií těsné vazby na prezidenta Vladimira Putina. Proti Prigožinovi a dalším dvanácti Rusům a třem ruským firmám je už od února v USA vedeno trestní stíhání kvůli pokusům ovlivnit volby amerického prezidenta.

Tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera se obává, že pokud se obvinění Rusové dostanou k informacím o tomto případu, získají utajované poznatky o amerických informačních zdrojích a metodách monitorování cizích zásahů do voleb. Žádal proto, aby k nim měli přístup jen advokáti obviněných a aby se k nim hlavně nedostaly žádné osoby, které se nacházejí mimo území USA.

Prigožin žije v Rusku a k žádnému soudnímu jednání se zatím do USA nedostavil. Za sebou má bohatou minulost. Za loupež, podvody a nucení nezletilých k prostituci dostal Prigožin v dobách SSSR 12 let natvrdo. Byl propuštěn po devíti letech, psal se rok 1990 a on začal své podnikání prodejem párků v rohlíku.