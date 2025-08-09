Legendární český „Čmelák“ bojuje na Ukrajině. Sestřeluje práškovací letadlo Šáhedy?

Malý turbovrtulový letoun zachycuje kamera, jak v nízkém letu přelétá nad ukrajinským kukuřičným polem. Místo zásobníků na postřik nese pod každým křídlem jednu raketu vzduch-vzduch R-73. Letoun dostal vojenskou matně šedou barvu s bílými identifikačními pruhy na zadní části trupu, aby se snížilo riziko přátelské palby. Ze kdy a odkud video je, není známo.
Je pravděpodobné, že letoun má sloužit k sestřelování sebevražedných dronů Šáhed, které jsou pomalé, ale Rusové jich vypouštějí velké množství a vzhledem k jejich nízké ceně (20 - 40 000 dolarů za kus) se nevyplácí na ně plýtvat drahými protivzdušnými raketami ani nasazovat moderní proudové stíhačky.
Ukrajinci už drony sestřelovali pomocí kulometů z vrtulníků Mi-17 nebo z cvičných letounů JAK- 52, kde přední pilot ovládá letadlo a druhý na zadním sedadle brokovnicí sestřeluje dron. Čmelák na videozáznamu má ale sofistikovanější výzbroj - dvě původně sovětské naváděné rakety R-73, které boj s drony výrazně prodražují. Cena rakety není známá, ale může být až milion korun. Není také jasné, jak by pilot Čmeláku zaměřoval cíl, protože na letadle nejsou viditelné žádné známky senzorového systému. Možná jde zatím jen o testovací let bez kompletní výbavy.
V opotřebovací válce hraje pro Čmeláka jeho malá cena a nízké provozní náklady. Dobře udržovaný Čmelák stojí mezi jedním a půl a dvěma a půl miliony korun. Má velmi ekonomický provoz - jedna letová hodina Čmeláku přijde na 8 -11 000 korun. Pro srovnání - letová hodina stíhačky F-16 se pohybuje okolo půl milionu korun. Letová hodina vrtulníku Mi-17 vyjde na zhruba 75 000 korun.
Jak upozornil web twz.com, kromě tepelně naváděných střel má letadlo na videu uvnitř trupu také dvojici závěsníků vybavených válcovitými zásobníky. Ačkoli vypadají jako přídavné palivové nádrže, jejich účel není jasný. Mohlo by se jednat o zbraňové kontejnery, i když se přímo neshodují s žádným typem známým z ukrajinské výzbroje. Méně pravděpodobnou možností zůstává nějaký druh jednorázového zásobníku pro útoky na pozemní cíle. Je také možné, že jde o pozůstatky z předchozího použití letadla k postřikování polí.
Nejedná se o první zemědělské letadlo, které bylo upraveno pro bojové účely. I na Západě si všimli potenciálu malých a levných vrtulových letounů pro některé bojové situace. Velitelství speciálních operací amerického letectva (AFSOC) představilo na začátku tohoto roku letadlo OA-1K Skyraider II. Jedná se o militarizovanou verzi oblíbeného zemědělského letounu Air Tractor AT-802 - jakési americké varianty Čmeláka.
Čmelák patří mezi legendy československého leteckého průmyslu. První letoun opustil kunovickou továrnu v roce 1963. Do roku 1984 se Čmeláků vyrobilo přes sedm set kusů. Část produkce směřovala i do dalších zemí tehdejšího východního bloku, v dostupných zdrojích ale chybí zmínka o exportu do Sovětského svazu. Letouny se tedy na Ukrajinu mohly dostat později a kdo ví - možná až během války, kdy se ukázal potenciál lehkých vrtulových letounů pro obranu země.