"Ukrajina mi dala hodně, je to prostě má vlast." Napadenou zemi brání i Vietnamci

Tung Nguyen patří k početné, ale nepříliš viditelné vietnamské komunitě na Ukrajině. Ruským okupantům se postavil se zbraní v ruce. "Ukrajina mi dala hodně - studoval jsem tu, pracoval, oženil jsem se s Ukrajinkou," popsal pro britský deník The Guardian.

Když před více než dvěma lety Rusko zahájilo svou rozsáhlou invazi do sousední země, Tung Nguyen odvezl své rodiče z Černihivu, kde bydleli, k polským hranicím. Pak se vrátil do Kyjeva a začal pracovat jako dobrovolník, který do tehdy obléhaného města vozil potraviny a léky. Nedlouho poté se rozhodl vstoupit do ukrajinské armády a bojovat, píše The Guardian.

Někteří Vietnamci Ukrajinu po začátku války opustili, jiní ale zůstali - zejména členové mladší generace, z nichž mnozí se na Ukrajině narodili a mají ukrajinské občanství.

Nguyen vyrůstal v Hanoji u svých prarodičů a když mu bylo 18 let, přijel za svými rodiči do Černihivu. Vystudoval v Kyjevě, naučil se rusky a začal pracovat jako fitness trenér a kulturista. V roce 2019 vyhrál celoukrajinské mistrovství a získal občanství, aby mohl za zemi soutěžit na mezinárodní scéně.

"Ukrajina mi dala hodně - studoval jsem tu, pracoval, oženil jsem se s Ukrajinkou. V tuto chvíli ani nemůžu říct, že je to moje druhá vlast, je to prostě má vlast," řekl v rozhovoru přes Skype z armádní základny, kde momentálně pobývá.

Loni v květnu byl zraněn při ukrajinském ústupu z Bachmutu, když pod rouškou noci vyzvedával zraněné druhy z blízkosti fronty. Dělostřelecký granát mu přivodil řezné rány a silné vnitřní krvácení, měsíc strávil v nemocnici. Vrátil se na frontu a v prosinci byl znovu zraněn, což si vyžádalo další dva měsíce rekonvalescence. Nyní je opět v boji.

Po dvou letech rozsáhlé ruské invaze se Ukrajinci z celé země semkli tváří v tvář ruské hrozbě a vietnamská komunita v zemi není výjimkou. Ve válce již padl nejméně jeden ukrajinský voják vietnamského původu. Nguyen uvedl, že když byl zraněn, jeho komunita ho solidárně podporovala.

"Před začátkem plnohodnotné války jsem moc Vietnamců neznal, ale teď mě hodně podporují. Spousta Vietnamců mi psala vzkazy podpory, lidé mi nosili jídlo do nemocnice," řekl Nguyen.

Největší komunita je v Charkově

Vietnamci začali do Sovětského svazu přijíždět v 50. letech minulého století za účelem studia, obvykle technických profesí. Pham Nhat Vuong, v současnosti nejbohatší muž Vietnamu, vydělal své první peníze během pobytu v Charkově na počátku 90. let, když založil značku instantních nudlí Mivina, která se stala hitem v těžkých letech po pádu komunismu.

Řada vietnamských politiků je absolventy ukrajinských univerzit. Později, v 90. letech, mnozí další Vietnamci přišli pracovat do Ruska i na Ukrajinu jako drobní obchodníci. Mezi nimi byli i Nguyenovi rodiče, kteří se na začátku 90. letech usadili v Černihivě.

Podle Serhije Červančuka, ředitele ukrajinsko-vietnamského sdružení v Kyjevě, čítala vietnamská komunita před invazí z února 2022 asi 100 tisíc lidí.

Domovem jedné z největších vietnamských komunit na Ukrajině je Charkov. Vietnamští obchodníci převládají v Barabašovu, rozlehlé tržnici ve východní části města, která před válkou patřila k největším tržnicím v Evropě. Nachází se zde dokonce buddhistický chrám, kam chodí místní Vietnamci, byť mniši po vypuknutí války odešli.

