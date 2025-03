Vrací se ukrajinská noční můra. Bez systému z USA nejde zastavit ruské Iskandery

Přesně ve 3:30 v úterý ráno se zastavily americké zbrojní dodávky pro Ukrajinu. Od té chvíle žádná americká zbraň, raketa nebo náboj nepřekročila polskou východní hranici, přes niž veškerá pomoc na Ukrajinu proudí.

Kromě oslabení vojáků na frontových liniích se přerušení dodávek, o kterém rozhodl americký prezident Donald Trump, projeví v ukrajinských městech. Hrozí opakování velmi špatné situace z loňského jara, kdy Ukrajina zápasila s nedostatkem systémů protivzdušné obrany, což vedlo k několika zničujícím ruským úderům.

Před rokem Ukrajinci neměli dost raket do systému Patriot, takže nemohli zastavit mnoho ruských raket. Kvůli tomu zahynulo v Černihivu na severu země osmnáct lidí, protože tři ruské balistické rakety Iskander nebylo čím sestřelit. Podobná situace nastala v Charkově. Kvůli tomu se Rusům ve stejné době podařilo zničit velkou Tripylskou tepelnou elektrárnu u Kyjeva, kterou už nelze opravit.

V úterý dal najevo obavu z opakování těchto hrůz ukrajinský premiér Denys Šmyhal. "Systémy Patriot jsou naší jedinou obranou proti ruským balistickým střelám," řekl na zasedání parlamentu.

Kyjev samozřejmě nezveřejňuje čísla, kolik kusů těchto systémů má (zákaz nočního vycházení v ukrajinských městech je částečně i kvůli tomu, aby se dařilo utajit přesuny protivzdušné obrany). Od začátku velké ruské agrese v únoru 2022 jich zřejmě obdržel několik desítek. Kromě toho Ukrajina dostala německé systémy protivzdušné obrany Iris-T s dostřelem čtyřicet kilometrů, které mají stoprocentní účinnost. Letos by měla na základě kontraktu, podepsaného před dvěma lety, dostat z Německa čtyři kusy. Kvantitativně ale německé dodávky výpadek amerických Patriotů nenahradí.

Ukrajinci mají také ještě zařízení z dob Sovětského svazu, jako jsou Strela 10 nebo Buk (jde o systém, kterým v roce 2014 Rusové sestřelili nad Donbasem letoun společnosti Malaysia Airlines). Munice do starých sovětských systémů ale už loni začala docházet, uvedl specializovaný server Defense Express. "Těžko říci, kdy začneme pociťovat nedostatek raket do systémů Patriot. Vše bude záležet na intenzitě ruského ostřelování," řekl agentuře Reuters ukrajinský vojenský analytik Serhij Zhurec.

Systém protivzdušné obrany Patriot dokáže ve vzduchu zničit rakety krátkého doletu, balistické rakety i letadla. Američané poslali na Ukrajinu první čtyři kusy na konci roku 2022. Patrioty se poprvé objevily ve válce v roce 1991, když irácká armáda v odvetě za útok mezinárodní koalice na Irák ostřelovala Izrael a Saúdskou Arábii raketami Scud. V jednom případě ale systém kvůli chybě softwaru raketu nezachytil a na základně v saúdském Zahránu zemřelo osmadvacet amerických vojáků.

Spojené státy během tří let od začátku ruské agrese dodaly Ukrajině zbraně, munici a vojenský materiál v hodnotě 64 miliard eur. Uvádí to prestižní německý Kielský ekonomický institut, který dodávky monitoruje. Evropské země dodaly vojenskou pomoc v hodnotě 62 miliard eur. Co se týká celkové pomoci - tedy i té nevojenské - evropské země jí poskytly za 132 miliard eur a Spojené státy 144 miliard eur.

Donald Trump v úterý v Kongresu řekl, že dostal od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského dopis se žádostí o pokračování dialogu, přerušeného po hádce obou politiků v Bílém domě. Vojenské dodávky ale Trump zatím neobnovil.

