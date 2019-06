Uganda potvrdila první případ eboly mimo epidemií zasažené Kongo

V Ugandě byl potvrzen první případ výskytu eboly mimo Kongo, které je epidemií této nákazy nyní zasažené. Pacientem je pětiletý konžský chlapec. Podle tiskových agentur to dnes večer oznámila ugandská ministryně zdravotnictví Jane Acengová.

Tato zpráva je velkou ranou pro zdravotníky, kteří se už měsíce intenzivně snaží zabránit přenesení nebezpečného infekčního onemocnění přes hranice Konga. Malý pacient byl podle Acengové umístěn do izolace v nemocnici nacházející se v jednom z okresů nedaleko konžských hranic.

Světová zdravotnická organizace (WHO) je vystavena tlaku, aby současnou epidemii v Kongu, která je druhou nejhorší v historii, prohlásila mimořádnou globální zdravotní událostí. V dubnu to experti WHO odmítli, i když připustili, že jde o "hluboce znepokojivou" věc.

Podle sdělení organizace konžský chlapec infikovaný virem eboly přišel do Ugandy 9. června spolu s rodinou přes hraniční přechod Bwera. V tamním zdravotnickém zařízení se nyní také nachází.

Od loňského srpna bylo doposud v Kongu více než 2000 potvrzených nebo pravděpodobných případů nakažení virem eboly. Téměř 1400 lidí tomuto onemocnění podlehlo. V Ugandě bylo od roku 2000 už více epidemií eboly a jiných krvácivých horeček.