Zahraničí

Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Jaroslav Synčák Jaroslav Synčák
před 1 hodinou
Už v pátek večer se na vojenské základně v americkém městě Anchorage setkají prezidenti USA a Ruska. Hlavní téma? "Ukrajinská krize", jak o válce, kterou ruská armáda v únoru 2022 začala, ruská delegace mluví. Popisujeme, které části Ukrajiny chtějí Rusové získat a co bude výchozím bodem jednání, jež začne v 21:00 středoevropského času.
Mapa území Ukrajiny, které je kontrolované Ruskem, podle Institutu pro studium války k 12. srpnu 2025.
Mapa území Ukrajiny, které je kontrolované Ruskem, podle Institutu pro studium války k 12. srpnu 2025. | Foto: Aktuálně.cz

"Summit Trumpa a Putina na Aljašce by mohl být propadákem století, nebo se ukázat jako první krok k vyjednání příměří na Ukrajině a nakonec k ukončení války," napsal pro web The Spectator k událostem, které se odehrají v Anchorage, britský novinář Michael Evans.

Od chvíle, kdy vyšla najevo informace, že se americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin setkají, média i experti spekulují, zda summit na Aljašce povede ke změně mapy Ukrajiny - a jak moc se mapa změní.

Moskva poprvé zabrala část ukrajinského území už v roce 2014, kdy začala okupovat poloostrov Krym, později podporovala separatisty na východním Donbase, konkrétně v Doněcké a Luhanské oblasti. Jak na Donbase, tak na Krymu se objevili tajemní "zelení mužíčci", ze kterých se později vyklubali vojáci regulérní ruské armády.

Související

Putin a Zelenskyj se setkají jenom "ve stínu". Pro Evropu není místo, hodnotí expert

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam
1:14

Osm let se válka posunovala po malých kouscích, v únoru 2022 ovšem ruský vůdce Vladimir Putin rozhodl o plnohodnotné invazi. Plánoval, že Ukrajina padne do několika dnů či týdnů, což se nakonec nestalo. Rusko nyní ovládá zhruba pětinu ukrajinského území, na jaře 2022 to bylo přibližně 27 procent, pak se Ukrajincům vydařila protiofenziva, kdy dobyla zpět například město Cherson.

Od té doby ovšem Rusové postupují, i když pomalu a za velmi vysokou cenu. Ruskojazyčná mutace BBC a nezávislý server Mediazona například popsaly, že za každý kilometr dobytého území v roce 2024 Rusové zaplatili životy minimálně 27 vojáků, od začátku invaze je potvrzených minimálně 120 tisíc mrtvých. Ukrajina čísla nezveřejňuje.

Související

Víme, jaké jsou skutečné ruské ztráty. Není to hezké číslo, Kreml o něm mlčí

ruští vojáci rusko ruský voják armáda válka na Ukrajině Ukrajina

Co chce Zelenskyj?

Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se oba lídři rozhodli nepozvat, prezident bránící se země se tak alespoň zúčastnil společného videohovoru s evropskými lídry. Pro Ukrajinu a Evropu jsou územní výměny nepřijatelné. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu prohlásil, že Trump během telefonátu s evropskými lídry velmi jasně uvedl, že Washington chce dosáhnout příměří a že územní otázky Ukrajiny nelze vyjednávat bez jejího prezidenta Volodymyra Zelenského.

Související

Příměří není nutně ústupek. Rusko může udeřit ještě silněji, varuje německý analytik

Americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský a ruský protějšek Volodymyr Zelenskyj a Vladimir Putin na koláži Aktuálně.cz

Co chce Putin?

Rusko by si přálo rozšířit svou kontrolu nad celou Luhanskou a Doněckou oblastí a některé zprávy naznačují, že Putin chce, aby mu Ukrajinci bez boje předali i zbývající území, které v obou oblastech ještě ovládají. Spekuluje se o jednom z návrhů, který měli Rusové minulý týden předložit zvláštnímu vyslanci USA Stevu Witkoffovi během jeho schůzky v Moskvě a který by znamenal, že se Ukrajina vzdá zbytku východní Doněcké oblasti a Luhanské oblasti výměnou za příměří.

To by ovšem znamenalo, že by se Kyjev musel vzdát míst, při jejichž ochraně zemřely desítky tisíc ukrajinských vojáků, například města Kramatorsk či Slovjansk. Zelenskyj v úterý prohlásil, že Ukrajina nemůže opustit Donbas, protože Moskva by region využila jako odrazový můstek k útoku na zbytek země.

"Je těžké si představit, že by ruský vůdce souhlasil s tím, že se čehokoli z toho vzdá. (…)  Putin považuje tato místa za součást Ruska a před třemi lety je nelegálně anektoval ve čtyřech referendech, která jsou všeobecně považována za podvod," komentuje možné územní změny CNN.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz se účastní videokonference evropských a světových vůdců o válce na Ukrajině, 13. srpna 2025.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a německý kancléř Friedrich Merz se účastní videokonference evropských a světových vůdců o válce na Ukrajině, 13. srpna 2025. | Foto: Reuters

Co chce Trump?

Před summitem začal Trump mluvit o územních výměnách. Není ale vůbec jasné, o jakém území Trump mluví ani jak by tyto výměny mohly vypadat, vzhledem k tomu, že veškeré dotčené území právně patří Ukrajině. Později Trump řekl, že na páteční schůzce nemá v plánu řešit území. Podle německých zdrojů televize NBC se během videokonference s evropskými lídry podobně vyjádřil americký viceprezident J. D. Vance a údajně jim řekl, že USA nebudou s Ruskem vyjednávat řešení války bez Ukrajiny nebo Evropy.

V pondělí Trump bez dalších podrobností mluvil o "nemovitostech u oceánu", podle CNN tím pravděpodobné myslel část pobřeží poblíž Azovského nebo Černého moře. To je ale součástí strategicky důležité pozemní komunikace spojující Rusko s okupovaným Krymem.

Související

"Nebušte pěstí. Neurážejte Putina. Rusko mu neodpustí," radí Lukašenko Trumpovi

Rusko Bělorusko Putin Lukašenko klášter válka na Ukrajině
0:52

Co bude výchozí pozicí?

Evropští spojenci Ukrajiny v posledních prohlášeních naznačují, že by výchozím bodem pro jednání měla být současná linie kontaktu. To je změna tónu, Evropa a Kyjev totiž od začátku války prohlašovaly, že nikdy neuznají ani neakceptují ruskou kontrolu nad okupovanými částmi Ukrajiny. Od návratu Trumpa do Bílého domu však svůj postoj strany zmírnily.

Zda se opravdu na Aljašce odehraje něco, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, se uvidí nejspíš už v pátek po 21. hodině. Trump už dopředu prohlásil, že summit bude spíše prozkoumáváním a že se dozví, zda se mu s ruským vůdcem podaří dosáhnout dohody, pravděpodobně během prvních dvou minut.

Putin a Zelenskyj se setkají jenom "ve stínu". Pro Evropu není místo, hodnotí expert. Celý rozhovor s ruským politickým expertem Kirillem Šamijevem zde

Rozhovor s Kirillem Šamijevem | Video: Jaroslav Synčák
 
Mohlo by vás zajímat

Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství

Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství
Infografika

Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje
zahraničí Aktuálně.cz Obsah USA Ukrajina Rusko Ruský útok na Ukrajinu 2022 Boje na Ukrajině 2022 Vladimir Putin Summit Trump - Putin 2025 Přehled zpráv Rozcestník IG

Právě se děje

před 9 minutami
Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Argentina hlásí přes 100 mrtvých po kontaminovaném fentanylu, prezident viní opozici

Podle vyšetřovaní se závadná balení s fentanylem, která obsahovala nebezpečné bakterie, dostala do osmi nemocnic v různých oblastech Argentiny.
před 10 minutami
"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

"Má-li strana přežít, kroužkujte lidovce," hlásal falešný tweet. Výborný to odmítl

Uvedl, že jde o znovupoužitou zprávu, která se poprvé objevila na jaře po podpisu koaliční smlouvy partnerských stran pro letošní sněmovní volby.
Aktualizováno před 15 minutami
Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství
Infografika

Předloží Trump Putinovi nabídku, která se neodmítá? Nejde jen o ukrajinské bohatství

Podle informací deníku The Telegraph plánuje Trump při pátečním setkání s Putinem nabídnout Kremlu přístup nejen k lukrativním nerostným surovinám.
Aktualizováno před 24 minutami
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

ŽIVĚ
Ruská delegace už dorazila na summit v Anchorage, konal se tam protest

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

Do Pásma Gazy přijely další kamiony s pomocí. Řešení dvou států se ale stále vzdaluje

OSN a jiné mezinárodní organizace ve čtvrtek převzaly na hranici Pásma Gazy humanitární pomoc z 390 kamionů, uvedl Izrael.
před 1 hodinou
Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

Už v pátek večer se na vojenské základně v americkém městě Anchorage setkají prezidenti USA a Ruska. Hlavní téma? Válka na Ukrajině.
před 2 hodinami
Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský
18:49

Američané chtějí konflikt ukončit, jakkoliv. Evropy se na nic neptají, říká Landovský

Setkání Trumpa s Putinem splní podle bývalého velvyslance u NATO Jakuba Landovského spíše očekávání Rusů.
Další zprávy