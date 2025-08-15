Putin chce části Ukrajiny, kde zemřely desetitisíce lidí. S čím přijíždí na Aljašku?

"Summit Trumpa a Putina na Aljašce by mohl být propadákem století, nebo se ukázat jako první krok k vyjednání příměří na Ukrajině a nakonec k ukončení války," napsal pro web The Spectator k událostem, které se odehrají v Anchorage, britský novinář Michael Evans.
Od chvíle, kdy vyšla najevo informace, že se americký prezident Donald Trump a jeho ruský protějšek Vladimir Putin setkají, média i experti spekulují, zda summit na Aljašce povede ke změně mapy Ukrajiny - a jak moc se mapa změní.
Moskva poprvé zabrala část ukrajinského území už v roce 2014, kdy začala okupovat poloostrov Krym, později podporovala separatisty na východním Donbase, konkrétně v Doněcké a Luhanské oblasti. Jak na Donbase, tak na Krymu se objevili tajemní "zelení mužíčci", ze kterých se později vyklubali vojáci regulérní ruské armády.
Osm let se válka posunovala po malých kouscích, v únoru 2022 ovšem ruský vůdce Vladimir Putin rozhodl o plnohodnotné invazi. Plánoval, že Ukrajina padne do několika dnů či týdnů, což se nakonec nestalo. Rusko nyní ovládá zhruba pětinu ukrajinského území, na jaře 2022 to bylo přibližně 27 procent, pak se Ukrajincům vydařila protiofenziva, kdy dobyla zpět například město Cherson.
Od té doby ovšem Rusové postupují, i když pomalu a za velmi vysokou cenu. Ruskojazyčná mutace BBC a nezávislý server Mediazona například popsaly, že za každý kilometr dobytého území v roce 2024 Rusové zaplatili životy minimálně 27 vojáků, od začátku invaze je potvrzených minimálně 120 tisíc mrtvých. Ukrajina čísla nezveřejňuje.
Co chce Zelenskyj?
Ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského se oba lídři rozhodli nepozvat, prezident bránící se země se tak alespoň zúčastnil společného videohovoru s evropskými lídry. Pro Ukrajinu a Evropu jsou územní výměny nepřijatelné. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu prohlásil, že Trump během telefonátu s evropskými lídry velmi jasně uvedl, že Washington chce dosáhnout příměří a že územní otázky Ukrajiny nelze vyjednávat bez jejího prezidenta Volodymyra Zelenského.
Co chce Putin?
Rusko by si přálo rozšířit svou kontrolu nad celou Luhanskou a Doněckou oblastí a některé zprávy naznačují, že Putin chce, aby mu Ukrajinci bez boje předali i zbývající území, které v obou oblastech ještě ovládají. Spekuluje se o jednom z návrhů, který měli Rusové minulý týden předložit zvláštnímu vyslanci USA Stevu Witkoffovi během jeho schůzky v Moskvě a který by znamenal, že se Ukrajina vzdá zbytku východní Doněcké oblasti a Luhanské oblasti výměnou za příměří.
To by ovšem znamenalo, že by se Kyjev musel vzdát míst, při jejichž ochraně zemřely desítky tisíc ukrajinských vojáků, například města Kramatorsk či Slovjansk. Zelenskyj v úterý prohlásil, že Ukrajina nemůže opustit Donbas, protože Moskva by region využila jako odrazový můstek k útoku na zbytek země.
"Je těžké si představit, že by ruský vůdce souhlasil s tím, že se čehokoli z toho vzdá. (…) Putin považuje tato místa za součást Ruska a před třemi lety je nelegálně anektoval ve čtyřech referendech, která jsou všeobecně považována za podvod," komentuje možné územní změny CNN.
Co chce Trump?
Před summitem začal Trump mluvit o územních výměnách. Není ale vůbec jasné, o jakém území Trump mluví ani jak by tyto výměny mohly vypadat, vzhledem k tomu, že veškeré dotčené území právně patří Ukrajině. Později Trump řekl, že na páteční schůzce nemá v plánu řešit území. Podle německých zdrojů televize NBC se během videokonference s evropskými lídry podobně vyjádřil americký viceprezident J. D. Vance a údajně jim řekl, že USA nebudou s Ruskem vyjednávat řešení války bez Ukrajiny nebo Evropy.
V pondělí Trump bez dalších podrobností mluvil o "nemovitostech u oceánu", podle CNN tím pravděpodobné myslel část pobřeží poblíž Azovského nebo Černého moře. To je ale součástí strategicky důležité pozemní komunikace spojující Rusko s okupovaným Krymem.
Co bude výchozí pozicí?
Evropští spojenci Ukrajiny v posledních prohlášeních naznačují, že by výchozím bodem pro jednání měla být současná linie kontaktu. To je změna tónu, Evropa a Kyjev totiž od začátku války prohlašovaly, že nikdy neuznají ani neakceptují ruskou kontrolu nad okupovanými částmi Ukrajiny. Od návratu Trumpa do Bílého domu však svůj postoj strany zmírnily.
Zda se opravdu na Aljašce odehraje něco, co by mohlo ukončit válku na Ukrajině, se uvidí nejspíš už v pátek po 21. hodině. Trump už dopředu prohlásil, že summit bude spíše prozkoumáváním a že se dozví, zda se mu s ruským vůdcem podaří dosáhnout dohody, pravděpodobně během prvních dvou minut.