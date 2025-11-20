Zahraničí

Trumpův bojkot summitu G20 může ukázat, že svět se může posunout dál i bez USA

ČTK ČTK
před 18 hodinami
Tento víkend se v Jihoafrické republice koná summit skupiny velkých světových ekonomik G20, jehož se letos nezúčastní Spojené státy. Jihoafrický ministr zahraničí Ronald Lamola to ale označil za příležitost vyslat jasný signál, že svět se může posunout dál i bez USA, napsala agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

"Myslíme si, že G20 může vyslat signál, že svět se může pohnout dál i bez USA," řekl tento týden šéf jihoafrické diplomacie Lamola. Dodal, že multilaterální platformy jsou jediným způsobem, jak může svět fungovat. Podobně se vyjadřuje i Čína, kterou na summitu v JAR zastoupí premiér Li Čchiang. "Ekonomická globalizace a vznik multipolárního světa jsou nezvratné," řekl Li Čchiang koncem října.

Také Brian Kagoro, výkonný ředitel americké nadace Open Society Foundations (OSF), uvedl, že ačkoli je americký bojkot politováníhodný, nejdůležitější je to, čeho Afrika na summitu dosáhne. Jihoafrická republika podle AFP doufá, že na summitu přiměje státy k závazkům k oddlužení rozvojových zemí a k boji proti nerovnosti.

Skupinu G20 tvoří 19 zemí, EU a Africká unie, summitu v Johannesburgu se ale podle ministra Lamoly zúčastní zástupci 42 států. Účast potvrdil i generální tajemník OSN António Guterres.

Americký prezident Donald Trump už dříve avizoval, že na summit G20 do Jihoafrické republiky nepojde a že ho zastoupí viceprezident J. D. Vance. Začátkem tohoto měsíce ale oznámil, že jeho administrativa na summit nepošle nikoho. Zdůvodnil to tím, že v JAR je podle něj utlačována bílá menšina. Vláda JAR taková tvrzení odmítá.

Americká vláda také jihoafrické vládě vzkázala, že bez účasti Spojených států na summitu nemůže jihoafrické předsednictví G20 v závěrečném prohlášení tvrdit, že v rámci skupiny existuje konsenzus.

"Priority Jihoafrické republiky pro G20 jsou v rozporu s politikou Spojených států a my nemůžeme podpořit konsenzus ohledně dokumentů vyjednaných vaším předsednictví," uvedlo americké velvyslanectví v Pretorii v diplomatické nótě podle AFP. Jihoafrická diplomacie to odmítla s tím, že se tlakem USA nenechá zastrašit.

Neúčast Spojených států na summitu v Johannesburgu mimo jiné znamená, že JAR nebude mít formálně komu předat předsednictví G20, jehož se mají v příštím roce ujmout právě Spojené státy, připomínají místní média.

Víkendového summitu se nezúčastní ani ruský prezident Vladmir Putin, na něhož v roce 2023 Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal zatykač kvůli obvinění z válečných zločinů. Jihoafrické úřady by tak měly Putina zatknout, pokud vstoupí na území JAR. Ze stejného důvodu se Putin neúčastnil ani summitu skupiny rozvíjejících se ekonomik BRICS v JAR v roce 2023. Ruskou delegaci na summitu G20 povede zástupce šéfa prezidentské kanceláře Maxim Oreškin.

Na nejvyšší úrovni nebude zastoupena například ani Argentina, jejíž prezident Javier Milei je Trumpovým spojencem. Tato jihoamerická země ale vyšle do Johannesburgu ministra zahraničí Pabla Quirna.

 
