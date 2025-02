Klíčový poradce Zelenského: Trump dává jasně najevo, co chce. Žene Putina do pasti

"V této fázi se Trumpovi věřit dá. Jen je třeba vzít v úvahu jeho styl, který se vyznačuje informační agresivitou a snahou dosáhnout cílů v krátkém čase," říká v rozhovoru pro investigativni web Meduza klíčový poradce ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoljak.

Podle Podoljaka je nutné si uvědomit, že má americký prezident extrémně pragmatický přístup. "Chce pro Spojené státy získat co nejvýhodnější ekonomické pozice. Tímto svým stylem komunikuje se všemi - s partnery i oponenty. Buď to zohledníte a budete s ním efektivně vyjednávat, nebo mu dáte vše, co chce. Někteří lidé jsou při vyjednávání tvrdší, jiní méně. Trump se snaží být co nejdrsnější," popisuje pro Meduzu.

V posledních dnech americký prezident papouškoval ruské propagandistické narativy a vydíral Kyjev. "To, co jsme viděli při jednání v Rijádu, byl pokus vyvést Rusko z izolace, ale za jeho podmínek. Trump se snaží zmírnit protiruskou rétoriku amerického establishmentu, která v posledních třech letech dosáhla vrcholu - i když byla naprosto oprávněná," doplňuje poradce Zelenského.

Trump sám zmínil, že je jeho cílem od Ruska získat ekonomické výhody. "Tímto způsobem žene Putina do pasti, aby z Ruska získal co největší zisk. Jasně dává najevo, že ho zajímá pouze ekonomická pozice USA jako je finanční ziskovost, možnost vstoupit na určité trhy nebo z nich získat levné zdroje. Jestli bude tato strategie celkově úspěšná, nejsem schopen říci. Ale zatím se Trumpovi daří tento tlak vyvíjet," vysvětluje Podoljak.

Nedávno ve veřejném prostoru také zarezonovalo Trumpovo prohlášení vůči Zelenskému, kdy o něm mluvil jako o "diktátorovi bez voleb". Podoljak tvrdí, že jsou v těchto jeho vyjádřeních nulové emoce a jsou založené na chladném úsudku.

Lidé z Trumpova týmu několikrát řekli, že vstup Ukrajiny do NATO není na stole, současně také Washington jedná s Moskvou bez účasti Kyjeva. Podle poradce ukrajinského prezidenta už jenom to, že tato prohlášení o NATO, mírových jednotkách a dodávkách zbraní zaznívají, znamená, že se o tom diskutuje

"Můžete říkat, že na stole, kde se jedná, nic není, ale ve skutečnosti tam je všechno. Včetně členství v NATO a mírového kontingentu jako součásti bezpečnostních záruk. Proces jednání v Rijádu je pravděpodobně důležitý pro bilaterální vztahy mezi USA a Ruskem, protože se tam nahromadilo mnoho rozporů," uvádí Podoljak

Podle něj mají USA a Rusko právo vést takové jednání a najít společnou řeč. "Ale proces jednání, v němž se řeší ukončení války bez Ukrajiny, je nepřijatelný, a o tom mluvil prezident Zelenskyj. Výsledky takového vyjednávacího procesu neuznáme. Zelenskyj říká, že existuje vzorec pro vyjednávací proces, kterého se účastní Ukrajina, Evropská unie, USA a Rusko. Jakýkoli jiný vzorec neuznáme. Ukrajina nepřijala žádná ultimáta na začátku války a nepřijme žádná ultimáta ani dnes," upozorňuje poradce Zelenského.

Bilaterální rozhovory dvou zemí podle Podoljaka rozhodně nepovedou k ukončení války. "Chápeme, že taková prohlášení (o nemožnosti vstupu Ukrajiny do NATO) jsou prvkem Trumpova stylu. Snaží se definovat pravidla hry, pravidla vyjednávacího procesu. Ale pravidla už byla definována," uzavírá.

