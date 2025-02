Trumpova cla citelně zasáhnou i Česko. HDP klesne až o procento, předpovídá ekonom

Staronový americký prezident Donald Trump udeřil v takzvané obchodní válce. Zavedl pětadvacetiprocentní cla na dovoz z Kanady a Mexika, zvedl je Číně a hrozí zavedením nových cel také Evropské unii.

V neděli večer si Trump v projevu stěžoval, že Evropa Američany využívá a že ve vzájemném obchodě je deficit 300 miliard dolarů v neprospěch Spojených států. "Neberou od nás ani naše auta, ani naše zemědělské produkty, neberou skoro nic a my bereme všechno," uvedl Trump. Neřekl konkrétní datum zavedení cel ani jejich výši, jen prohlásil, že to bude "velmi brzy".

Ekonomický analytik České spořitelny Jiří Polanský pro Aktuálně.cz vysvětluje, jak pocítí novou realitu Češi. "Trump se zřejmě bude snažit omezit dovoz automobilů do Spojených států. Jak z Evropy, tak z Mexika a dalších zemí. Zavedení cel vůči Mexiku už se nás tedy do jisté míry dotýká. Jednoznačně to zasáhne výrobce komponentů do aut. Vidíme určitý posun i na datech z loňského podzimu. Vývozy automobilů českou ekonomiku táhnou výš, ale v Německu vidíme slabší poptávku po součástkách - od pneumatik po plasty a kovy. A to teď se zavedením cel ještě zesílí," popsal Polanský.

Bývalý český zástupce ve Světové bance a někdejší člen Národní ekonomické rady české vlády (NERV) Miroslav Zámečník napsal na sociální síti X, že ekonomicky mu vysoká americká cla uvalená na Kanadu a Mexiko smysl nedávají. Obě země již uvedly, že v reakci chystají odvetná cla.

"Je to pozoruhodně špatný způsob na odstranění obchodního schodku. Kanada ani Mexiko nemanipulují s měnou ani nedotují vývoz do USA, s nímž mají zónu volného obchodu. Z hlediska ekonomického je to nesmysl, udělat tohle Kanadě jako nejbližšímu spojenci je bezprecedentní," míní Zámečník.

Trump prohlásil, že ještě zváží cla na dovoz britského zboží. Cla na dovoz z Evropské unie pak podle nedělního prohlášení zavede "určitě".

Analytik Polanský dodává, že inflaci v Česku to příliš neovlivní. Inflační šok neočekává. Zdraží ale zboží dovezené z USA do Česka, kterého je však málo, a může stoupnout cena plynu dováženého ze Spojených států. Také český vývoz do USA je podle něj zanedbatelný.

Upozorňuje ale na výrazný vývoz do Německa. "Nemalá část z toho jsou komponenty, které pak míří dál do světa. I do USA, takže přes Německo nás zavedení cel zasáhne opravdu citelně. Pro letošek očekáváme ekonomický růst v Česku 2,2 procenta, ale pokud nastane obchodní válka mezi Spojenými státy a Evropskou unií, tak optimistický odhad je 1,5 procenta," uvedl Polanský.

Před dopadem amerických cel na tuzemskou ekonomiku varoval minulý týden i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Ten hovořil o možném zpomalení růstu v případě obchodní války o půl procenta.

Němečtí politici už na zprávy o Trumpově krocích reagovali negativně. Kancléř Olaf Scholz řekl, že se obává o osud světového obchodu. "Cla nikdy nebyla dobrým nápadem k řešení sporů v obchodní politice," uvedl lídr opozičních křesťanských demokratů a po nadcházejících volbách na konci února pravděpodobně i příští kancléř Friedrich Merz.

"Spojené státy se dlouhodobě snaží část výroby přesunout ze zahraničí domů, což se týká právě automobilů. Teď tlak bude daleko větší. Je tedy pravděpodobné, že Volkswagen a další automobilky přesunou alespoň část výroby z Mexika do Spojených států," míní Polanský.

