"Trump užívá příručku totalitních diktatur." Profesoři se bouří, Harvard podal žalobu

Donald Trump rozjíždí tvrdý tlak na akademické instituce, které podle něj selhávají v potlačování antisemitismu. Harvard, proti němuž se zaměřil nejnověji, odmítá ustoupit – za to nyní čelí zmrazení federálních grantů i hrozbě odebrání daňových výhod. Trumpovy kroky kritizují i akademici židovského původu. Podle profesora psychologie Stevena Pinkera se Trump "řídí příručkou totalitních diktatur".

Pokračuje ostrý střet mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Harvardovou univerzitou. Na začátku měsíce Trump oznámil, že univerzitě pozastaví grantové financování ve výši 2,2 miliardy dolarů (48 miliard korun), a vyjmenoval řadu podmínek, které univerzita musí splnit, aby peníze získala.

Mezi nimi byly i změny v tom, jak Harvard přijímá studenty, audit univerzitní politiky ohledně programů diverzity, rovnosti a inkluze (DEI diversity, equity, inclusion) a aktivní zásah proti studentským demonstracím na podporu Palestiny, které prezident spojuje s antisemitskými projevy a ohrožování studentů na vysokoškolské půdě.

Trump proti antisemitismu

Trump se podobně angažuje od samého začátku svého mandátu. Už na konci letošního ledna podepsal prezidentský dekret, který stanovil tvrdý postup vůči vysokým školám, jež - alespoň podle názoru vlády - nedostatečně chrání židovské studenty před obtěžováním a zastrašováním. Následně ministerstvo školství zahájilo vyšetřování několika univerzit s odvoláním na zákon o občanských právech, který zakazuje diskriminaci na základě rasy, etnického původu či národnosti.

Výrazným příkladem byla Kolumbijská univerzita v New Yorku, která se jako jedna z prvních stala terčem prezidentského tlaku už na začátku března. Právě zde loni propukly jedny z nejviditelnějších propalestinských protestů, jež se rozhořely po útoku Hamásu ze 7. října 2023 na Izrael a následném odvetném bombardování Pásma Gazy.

Situace vygradovala, když demonstranti obsadili jednu z univerzitních budov a zabarikádovali vstupy. Vedení školy nakonec z donucení přešlo na distanční výuku a vydalo varování studentům i zaměstnancům, aby se areálu vyhýbali. Řada studentů zároveň popsala zkušenosti se zastrašováním a vyjádřili obavy o svou bezpečnost. Incidenty tohoto typu pak posloužily jako argument pro zpřísnění postoje vlády vůči univerzitám.

Ohrožení akademických svobod

Trumpova výhružka ztráty financování v řádech stovek milionů dolarů vedla k tomu, že Kolumbijská univerzita kapitulovala a podřídila se požadavkům. Toto rozhodnutí pak mnozí kritizovali a vyslovili obavy z politického zasahování do akademických svobod.

"Akademická svoboda znamená, že máme právo kritizovat jakoukoliv vládu, ať už tu americkou, nebo jakoukoliv jinou na světě. Musíme to dělat slušně, s přesvědčením a na základě výzkumu, ale samotná podstata akademické svobody znamená, že si tato práva musíme zachovat," prohlásil Joseph Stiglitz, profesor Kolumbijské univerzity, ekonom a laureát Nobelovy ceny.

Vznesl také obavu ze vzorce zastrašování, který má odradit studenty od protestování proti izraelským vojenským operacím v Pásmu Gazy.

Harvard se nepokloní

Harvard se nicméně zatím podřídit nehodlá. Alan Garber, rektor univerzity, deklaroval, že se před Trumpem neskloní, nebude dělat kompromisy, co se týče základních práv a svobod, a že nátlak a požadavky odmítá. V reakci na zamrazení grantů podala univerzita proti prezidentově administrativě žalobu.

"Vláda neidentifikovala - a ani nemůže identifikovat - žádnou racionální souvislost mezi znepokojením z antisemitismu a medicínským, vědeckým, technologickým a dalším výzkumem, který zmrazila, a který má za cíl zachraňovat americké životy, podporovat americký úspěch, posilovat americkou bezpečnost a udržovat postavení Ameriky jako světového lídra v oblasti inovací," uvádí žaloba podaná u federálního soudu v Bostonu.

Nátlak přes daně

Konflikt eskaluje a Trump přitvrdil, když oznámil, že vedle zastavení federálního financování uvažuje také o tom, že by univerzita měla nově platit daně.

"Možná by Harvard měl přijít o status daňového osvobození a být zdaněn jako politický subjekt, pokud bude dál prosazovat politickou, ideologickou a teroristy inspirovanou/podporující 'zvrácenost'. Nezapomínejme, že daňové osvobození je plně podmíněno jednáním ve VEŘEJNÉM ZÁJMU!" napsal Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social.

Ostatně i americká ministryně školství Linda McMahonová potvrdila, že se aktivně zabývá otázkou, zda by Harvardu a jiným univerzitám měl být odebrán status organizace osvobozené od daně. Zapojil se i americký finanční úřad IRS (angl. Internal Revenue Service, doslova Správa pro tuzemské příjmy).

Židovští profesoři

Neústupnost Harvardu si však vysloužila pochvalné reakce, a to i z řad osobností židovského původu. Známý sociální psycholog a dlouhodobý kritik amerických univerzit Jonathan Haidt zdůraznil, že i když nemusíme se všemi postoji Harvardu souhlasit, je třeba se vymezit vůči Trumpovým metodám a zastrašování ze strany americké vlády.

"Je to vážná hrozba pro demokracii a její instituce. Celé sektory společnosti to vrhá do problému kolektivní akce, kde si každá organizace spočítá, že je lepší (krátkodobě) podřídit se zastrašování. To vytváří past, která bude pokračovat, pokud se více lidí a organizací nevzepře, aby řekli 'ne'," napsal na síti X. "Bravo, Harvarde. Bravo právnickým firmám, jež odmítly zastrašování," dodal.

Podobně reagoval i Steven Pinker, profesor psychologie na Harvardu a spolupředseda univerzitní rady pro akademickou svobodu. "Trumpova administrativa se řídí příručkou totalitních diktatur z jiných částí světa. Snaží se pomocí síly zákona zastrašit nezávislé organizace občanské společnosti tak, aby opozice vůči její politice byla nemožná," uvedl pro britský deník The Guardian.

"Jako židovský člen fakulty jsem citlivý na antisemitismus na univerzitní půdě - a ten skutečně existuje a měl by být potírán. Ale tvrzení, že je Harvard baštou antisemitismu, je naprosto přehnané. Tři ze čtyř našich posledních rektorů, kteří ve funkci vydrželi déle než rok, byli Židé," uvedl.

Harvard jako hrozba demokracii

Ve čtvrtek nicméně prezident zopakoval, že Harvard je "antisemitská a krajně levicová instituce", jež přijímá studenty z celého světa, kteří chtějí "rozložit Ameriku". Univerzita je podle něj hrozba demokracii, která je vedená "pomatenými šílenci". Zaútočil také na právníka, který univerzitu ve sporu zastupuje. Ten je zároveň právním poradcem společnosti Trump Organization, kterou řídí prezidentova rodina. Podle Trumpa by měl rezignovat nebo být "okamžitě vyhozen".