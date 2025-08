Trump-stavitel. V Bílém domě nechá zbudovat taneční sál za čtyři miliardy

Americký prezident Donald Trump nechá k východnímu křídlu Bílého domu přistavět taneční sál za 200 milionů dolarů (4,2 miliardy korun). V sálu, který se bude rozkládat přibližně na 8360 metrech čtverečních, bude možno usadit na 650 lidí.

Výstavba začne v září a bude ji financovat Trump společně s dosud nejmenovanými dárci. Na čtvrteční tiskové konferenci to podle stanice BBC oznámila mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová.

31.07.2025 r. - CIEKAWOSTKA:



W internecie pojawiły się pierwsze wizualizacje kolejnego skrzydła w Białym Domu.



Będzie to tzw. Sala Balowa na 650 gości.



Budowa już się rozpoczęła.https://t.co/dkLPyebwqp pic.twitter.com/KrPNz0sC70 — Historia Fotografią Pisana (@Jan34733995) July 31, 2025

Vizualizace poskytnuté Bílým domem ukazují, že nový taneční sál bude architektonicky podobný zbytku budovy, s honosným interiérem s lustry a zdobnými sloupy. V rámci projektu bude rovněž renovováno východní křídlo prezidentského sídla, kde má v současnosti kanceláře první dáma Melania Trumpová a další klíčoví představitelé Bílého domu.

Trump v minulosti opakovaně sliboval, že v Bílém domě postaví podle něj krásný taneční sál. V roce 2016 nabídl tehdejšímu prezidentovi Baracku Obamovi, že na něj přispěje 100 miliony dolarů, což Obama odmítl.

Mnoho oficiálních událostí se koná ve Východním pokoji Bílého domu, který pojme přibližně 200 osob. Nový taneční sál podle Leavittové zamezí potřebě "velkého nevzhledného stanu", jenž se dosud instaloval venku na trávníku při státních večeřích a dalších velkých událostech, kterých se někdy účastní i světoví lídři.

Trump stanici NBC News řekl, že na projektu pracují ti z nejlepších architektů na světě. Jeho dokončení se očekává před koncem Trumpova funkčního období v lednu 2029. Projekt navrhla společnost McCrery Architects, napsal server Axios.

Půjde o první stavební úpravu samotného sídla prezidenta od přidání Trumanova balkonu v roce 1948, napsal server listu The Guardian. Trump od svého lednového nástupu do úřadu nechal vydláždit trávník Růžové zahrady, přidat zlaté prvky do Oválné pracovny a nainstalovat dvojici vysokých stožárů na severním a jižním trávníku Bílého domu, na kterých vlají obrovské americké vlajky.