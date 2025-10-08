Trump si zaslouží Nobelovu cenu, odradí-li Čínu od útoku na Tchaj-wan, řekl prezident

Prezident Laj vystoupil v pořadu The Clay Travis and Buck Sexton Show, který se natáčel na Tchaj-wanu. Laj v něm mimo jiné připomněl Trumpova srpnová slova týkajícího se čínského prezidenta, který údajně Trumpovi řekl, že Čína v době Trumpova působení v úřadu na Tchaj-wan nezaútočí.
Čína považuje ostrovní stát za součást svého území a v minulosti uvedla, že se s ním spojí, i kdyby to mělo být silou. Do jeho blízkosti také pravidelné vysílá válečné lodě i letadla.
"Doufáme, že budeme i nadále dostávat podporu ze strany prezidenta Trumpa," řekl tchajwanský prezident. Dodal, že pokud by Trump čínského prezidenta přesvědčil, aby trvale upustil od jakékoli vojenské agrese proti Tchaj-wanu, stal by se nepochybně laureátem Nobelovy ceny za míru.
Trump řekl, že cenu, kterou dostali čtyři jeho předchůdci, si zaslouží. Nominaci Trumpovi v minulých měsících slíbily i Pákistán, Izrael nebo Arménie s Ázerbájdžánem. Letošní nositel bude oznámen v pátek.
Na otázku, co by Trumpovi řekl, kdyby se setkali, Laj odpověděl, že by mu poradil věnovat více pozornosti aktivitám Číny. Ta podle něj provádí stále rozsáhlejší vojenská cvičení v Tchajwanském průlivu a rozšiřuje také vojenské síly ve Východočínském a Jihočínském moři. Laj také upozornil, že pokud by Čína ke svému území připojila Tchaj-wan, získá větší sílu a bude konkurovat i Spojeným státům.
Představitelé Tchaj-wanu s americkými prezidenty kvůli neexistenci oficiálních vztahů přímo nekomunikují ani se s nimi nesetkávají. Přepis Lajových výroků v úterý zveřejnila jeho kancelář. Ačkoliv se čínské ministerstvo zahraničí k rozhovoru zatím nevyjádřilo, po jeho zveřejnění se u ostrova podle médií do několika hodin objevilo 23 čínských vojenských letadel, bezpilotních letounů a válečných lodí.
Spojené státy jsou ze zákona povinny poskytnout Tchaj-wanu prostředky k obraně. Dlouhodobě se ale podle Reuters drží politiky "strategické nejednoznačnosti" a nevyjadřují se jasně k tomu, zda by na čínský útok na ostrov reagovaly vojensky. Americké ministerstvo zahraničí nicméně tvrdí, že postoj USA k Tchaj-wanu se nezměnil a že Washington je proti jakýmkoli jednostranným změnám statu quo ze strany kterékoli ze zemí.